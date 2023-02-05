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手機需求不旺 大立光1月營收雙降2月恐更差

2023/2/5 12:03
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（中央社記者江明晏台北5日電）大立光今天公布1月營收新台幣32.6億元，年減13%，為2022年5月以來低點。大立光日前在法說會上表示，1月客戶動能會低於12月，2月比1月更差，主要是手機需求不旺。

大立光今天公布今年1月營收新台幣32.6億元，月減18.7%，年減13.1%。

大立光日前舉行線上法說會，執行長林恩平直言，市場庫存嚴重，目前看到全球手機廠普遍都非常悲觀，預期1月客戶動能會低於12月，2月比1月更差，主要是需求惡化。

林恩平表示，從目前客戶端需求看到，幾乎全球手機廠都非常悲觀，即使中國解封後也沒看到樂觀的廠商；在中國市場大部份手機廠存貨都很嚴重，解封後的去化還沒看到變好，普遍都悲觀，主要是整體經濟動能弱。

手機市況不佳也讓大立光痛失股王寶座，超車的信驊3日亮燈漲停，攻上2500元大關，坐穩股王寶座，反觀大立光雖守穩平盤，但終場以2245元作收，漲幅僅1.13%，暫居股后，雙方拉開差距。（編輯：林淑媛）1120205

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