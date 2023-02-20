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大立光去年下半年配息46元 3/19除息

2023/2/20 17:39
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（中央社記者韓婷婷台北20日電）光學鏡頭廠大立光公布董事會通過111年下半年每股配發現金股利46元，訂於3月19日除息交易日，3月24日為除息基準日，4月14日為現金股利發放，配發金額創半年配息制以來新高紀錄。

大立光公告指出，去年下半年盈餘每股配發46元股息，合計將配發出61.39億元現金股利，盈餘配發率為50.49%，維持2020年以來50%左右水準，僅次於2021年上半年的50.5%。

大立光於2021年10月25日董事會宣布，決議改採半年配息制，2022年全年EPS為169.47元，上下半年合計配發85.5元，全年配發率為50.45%，配發率穩定在一半多一點。

大立光2022年營收新台幣476.75億元，年增2%，毛利率54.7%，年減5.24個百分點；稅後淨利226.18億元，年增21%，每股盈餘169.47元。

大立光在淡季效應衝擊下，1月營收32.62億元，月減18.74%、年減13.13%，日前法人說明會上執行長林恩平也預告，2月還會比1月表現更差。主要是大部分廠商的存貨還是蠻嚴重的，幾乎全球所有手機品牌廠都非常悲觀。（編輯：趙蔚蘭）1120220

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