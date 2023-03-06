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大立光領漲 台股收15763點創逾8個月新高

2023/3/6 13:49（3/6 14:25 更新）
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美股上漲激勵台股6日開高漲逾百點，加上大立光漲停激勵光學股走勢，指數盤中一度突破15800點，終場以15763.51點作收，上漲155.09點。（中央社檔案照片）
美股上漲激勵台股6日開高漲逾百點，加上大立光漲停激勵光學股走勢，指數盤中一度突破15800點，終場以15763.51點作收，上漲155.09點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北6日電）台股今天早盤漲逾百點，大立光漲停激勵光學股走勢，金融與傳產類股同步走揚，加權指數盤中突破前高站上15800點大關，終場上漲155.09點，收在15763.51點，寫下逾8個月新高，成交金額新台幣2422.37億元。

電子權值股大立光盤中攻漲停2450元直到終場，成交量1789張，帶動光學股氣勢；亞光收漲停72元，玉晶光、先進光終場漲幅分別達4.47%、5.98%。

權王台積電終場漲0.97%，收在521元；聯電漲1.17%，以51.9元作收，鴻海漲0.98%，收在103.5元。

金融股普遍收紅，國泰金漲1.63%，收43.6元，富邦金上漲0.84%收在60元，中信金漲0.67%收22.55元。

富邦投顧分析，美股回穩上漲，加上美債殖利率走軟、美元走勢轉弱，外在變數對台股多方有利。（編輯：張均懋）1120306

#台股
#大立光
#台積電
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