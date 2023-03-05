台股多空方向 法人：留意中國經濟政策、美總經數據

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（中央社記者賴言曦台北5日電）美國聯準會釋出鴿派訊號，帶動美股收漲；中國全國人大會議今天登場，國務院總理李克強宣布今年經濟成長率目標5%左右。法人分析，台股除留意中國經濟政策對產業的影響，也須持續觀察美國通膨及總經數據。

道瓊工業指數美東時間3日終場上漲387.40點或1.17%，收在33390.97點。標準普爾500指數上漲64.29點或1.61%，收在4045.64點。以科技股為主的那斯達克指數上漲226.03點或1.97%，收在11689.01點。費城半導體指數上漲44.223點或1.48%，收在3028.337點。

台股3日小漲9.7點，收在15608.42點；成交量新台幣2397.84億元；週線連二紅。

中國全國人大會議5日開幕，國務院總理李克強在會中發布今年政府工作報告時，將今年中國的經濟成長率目標訂為5%左右；消費者物價指數（CPI）漲幅目標為3%左右。

安聯投信台股團隊認為，上半年基本面仍是逆風，但庫存持續下降、有零星回補拉貨；中國經濟工作會議可望釋出潛在刺激政策，對包括散裝、鋼鐵、手機、自動化，與著眼規格提升的產業如伺服器、交換器、VGA顯卡等也可望有提振作用。

不過，由於美國1月核心消費者物價指數（CPI）及個人消費支出（PCE）差於預期，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕認為，後續仍須密切關注後續通膨變化、總經數據等，對美國聯邦準備理事會（Fed）應對長期通膨目標及升息看法的影響。

在機會面部分，安聯投信台股團隊認為，可從長線趨勢與動態機會中找投資方向，其中，工業機器人及自動化需求、AI人工智慧發展、資料中心及雲端需求等科技帶來的長線趨勢將持續；另外，由於綠能是全球政府積極推動的目標，如電動車相關、儲能等產業可望持續獲得政策支撐及資金投入。（編輯：楊凱翔）1120305