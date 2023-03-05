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大立光2月營收25.65億 年減2%

2023/3/5 13:22
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（中央社記者賴言曦台北5日電）光學鏡頭廠大立光公布2月合併營收新台幣25.65億元、月減21%、年減2%。觀察大立光2月出貨產品結構，以10Ｍ（百萬畫素）產品為多數。

大立光累計今年前2月合併營收58.22億元、年減9%；2023年2月出貨產品結構顯示，10M產品占比為50%到60%；20M以上產品占10%到20%；8M產品占0%到10%；其他產品占20%到30%。

大立光執行長林恩平在1月法人說明會中表示，從目前客戶端需求看到，幾乎全球手機廠都非常悲觀，即使中國解封後也沒看到樂觀的廠商。在中國市場大部份手機廠存貨都蠻嚴重，解封後的去化還沒看到變好，普遍都蠻悲觀，主要是整體經濟動能弱。

從客戶新產品鏡頭趨勢來看，林恩平指出，除了少數高階旗艦機種會升級，其他幾乎都會延遲，大多會延用舊有規格，主要因感光元件庫存過高。

旗艦機種部分，林恩平當時說，8P（8片塑膠片）規格產品數有增加，但客戶給的預估量都沒有太高，9P產品幾乎還沒有客戶採用。客戶在潛望式設計鏡頭的詢問度有變高，但由於不同規格設計有不小差異，大立光仍聚焦在高規格產品，具一定毛利水準才會接單。

大立光111年下半年每股擬配發現金股利46元，訂於3月19日除息交易日，3月24日為除息基準日，4月14日為現金股利發放日，配發金額創半年配息制以來新高紀錄。（編輯：楊凱翔）1120305

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大立光去年下半年配息46元 3/19除息手機需求不旺 大立光1月營收雙降2月恐更差
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