蘋果財報不如預期 蘋概股漲跌互見

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）蘋果公布最新財報表現不如預期，盤後股價跌逾3%，衝擊台股蘋果相關概念股今天早盤表現，普遍壓在平盤下，不過台積電、大立光則呈現開低走高、尾盤翻紅格局。

受蘋果財報衝擊，光學鏡頭廠的大立光、玉晶光，組裝大廠鴻海、晶圓代工龍頭台積電、ABF載板廠欣興、景碩、電池的新普、順達，其他零組件晶技、國巨等均以小低盤開出，不過尾盤部分個股見到買盤進駐，包括台積電、大立光、順達等都由黑翻紅，表現相對強勢。

分析師表示，由於手機等產品銷售不佳，市場早已陸續反應，整體相關概念股今天受到的衝擊已逐步淡化，其中包括光學個股，過去2年因產品規格未見顯著升級，營運動能較弱，股價也相對弱勢，後續實際營運動能需進一步觀察全球景氣及疫後消費力道復甦情形。

法人表示，蘋果營運衰退主要來自於3個因素：匯率、iPhone 14 Pro與Pro Max生產受限、通膨環境。iPhone衰退主因鴻海鄭州廠影響出貨供給，iMac衰退主因去年第4季未發表新款iMac，穿戴裝置衰退主因總經環境逆風影響消費者支出意願。

法人表示，由於蘋果預期今年第1季營運狀況將持續承壓，短期內台灣蘋果供應鏈受惠程度尚屬有限，故相關概念股仍將受到壓抑。（編輯：趙蔚蘭）1120203