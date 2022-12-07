台積電熊本廠進度順利 10年經濟效益估逾4兆日圓

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（中央社東京7日綜合外電報導）台積電在美國亞利桑那州設廠，而在日本熊本的新廠也順利建設中。日本首相岸田文雄日前表示，熊本廠在10年間可望為當地帶來逾4兆日圓經濟效益，並提供超過7000個工作機會。

台灣的全球半導體龍頭「台灣積體電路製造」（TSMC）斥資120億美元在亞利桑那鳳凰城設立的晶圓廠正在興建當中，預計2024年量產，當地時間6日舉行首批機台進廠的移機典禮，美國總統拜登親自出席。

日媒日前報導，台積電位於熊本縣菊陽町的新廠2022年4月動工，預計2023年下半年完工。台積電子公司日本先進半導體製造（JASM）社長堀田祐一說，雖然計畫把一般需要2年到3年的工期，縮短到1年半完工，但目前進度相當順利。JASM也首度公布新廠完工示意圖。

台積電熊本廠由台積電、日本索尼集團（Sony Group）及電裝公司（DENSO）合建，目前以2024年12月開始出貨作為目標。

著眼半導體在經濟安全保障方面的重要性與日俱增，日本政府經濟產業省已決定最高補助工廠建設費約4760億日圓。

台積電在熊本設廠，也讓當地對高收入人才帶來的消費力充滿期待。根據日本九州金融集團估算，台積電熊本廠完工後10年間，可望為當地帶來約4兆3000億日圓（約新台幣9850億元）經濟效益。

岸田文雄今年10月在國會發表演說時，也特別提到被稱為產業核心的半導體，不僅被預期將帶來重大經濟效果與工作機會，也是經濟安全保障層面的重要領域，日本政府未來也將特別在半導體方面傾注全力。

岸田說，根據估算，熊本的台積電工廠在10年間可望為熊本當地帶來逾4兆日圓經濟效益，並提供超過7000個工作機會。

日本經濟產業大臣西村康稔日前特別赴熊本縣視察台積電新廠預定地工程進度，針對當地正在推動半導體產業人才培育工作，再度表達日本政府也將提供協助的看法。

另外，日媒日前報導，台積電將在今年底前在日本大阪市設立負責研發的基地，這是在日本負責研發的TSMC Design Technology Japan公司的第2個基地。台積電對此接受記者電訪詢問說明，TSMC Design Technology Japan規劃在大阪設立辦公室，但並非新的研發據點。

產經新聞稍早報導，位於大阪市的這處辦公室，已從12月1日開始運作。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1111207