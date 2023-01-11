黃崇仁：半導體景氣可望第1季落底 第2季逐步好轉

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（中央社記者張建中台北11日電）力積電董事長黃崇仁今天表示，半導體產業景氣可望於今年第1季落底，第2季開始逐步好轉，下半年應該會不錯。

台灣先進車用技術發展協會今天召開產業觀察及建言發表記者會，理事長黃崇仁受訪時表示，目前下游電腦廠華碩等有很多庫存待消化，手機廠也有庫存要去化，此外，蘋果（Apple）因產能有問題，零組件去化速度緩慢，連帶對半導體廠造成影響。

他表示，市場庫存終究會去化，預期產業景氣可望於第1季觸底，第2季就會慢慢回溫，下半年應該會不錯。至於力積電銅鑼新廠則因設備交期長影響，量產時程約延遲半年時間。

此外，針對台版晶片法案，黃崇仁說，希望政府的租稅優惠能夠擴大適用中小企業，因為中小企業最需要。台積電規模大，省個新台幣50億、30億元，根本沒甚麼差別，中小企業能省個2、3000萬元就不得了。

黃崇仁說，台灣最大的威力是中小型企業不斷崛起，變成全球供應鏈，希望政府能夠支持給予中小企業租稅優惠。

至於美國持續不斷阻撓中國發展半導體，黃崇仁表示，這對台灣半導體產業並無負面衝擊，反而具正面效益；他透露，有些中國廠商體認到不能單靠中國大陸製造，讓台灣產業有不錯機會。

黃崇仁說，在美國的阻撓下，中國記憶體產業發展難度增高，預期在英特爾（Intel）推出新平台帶動下，下半年記憶體市況可望好轉。

黃崇仁表示，因應國際情勢發展，半導體企業要國際化，印度有意建設半導體廠，力積電過去在中國大陸有合作建廠經驗，將與印度簽訂合作協議，只是進展須視土地及人員訓練等情況而定。（編輯：林淑媛）1110111