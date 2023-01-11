更多編輯台推薦新聞：
平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看
產經

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲
文化

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲

HR484268XD千元偽鈔流竄 央行：手法拙劣3招可辨真假
產經

HR484268XD千元偽鈔流竄 央行：手法拙劣3招可辨真假

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

黃崇仁：半導體景氣可望第1季落底 第2季逐步好轉

2023/1/11 13:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北11日電）力積電董事長黃崇仁今天表示，半導體產業景氣可望於今年第1季落底，第2季開始逐步好轉，下半年應該會不錯。

台灣先進車用技術發展協會今天召開產業觀察及建言發表記者會，理事長黃崇仁受訪時表示，目前下游電腦廠華碩等有很多庫存待消化，手機廠也有庫存要去化，此外，蘋果（Apple）因產能有問題，零組件去化速度緩慢，連帶對半導體廠造成影響。

他表示，市場庫存終究會去化，預期產業景氣可望於第1季觸底，第2季就會慢慢回溫，下半年應該會不錯。至於力積電銅鑼新廠則因設備交期長影響，量產時程約延遲半年時間。

此外，針對台版晶片法案，黃崇仁說，希望政府的租稅優惠能夠擴大適用中小企業，因為中小企業最需要。台積電規模大，省個新台幣50億、30億元，根本沒甚麼差別，中小企業能省個2、3000萬元就不得了。

黃崇仁說，台灣最大的威力是中小型企業不斷崛起，變成全球供應鏈，希望政府能夠支持給予中小企業租稅優惠。

至於美國持續不斷阻撓中國發展半導體，黃崇仁表示，這對台灣半導體產業並無負面衝擊，反而具正面效益；他透露，有些中國廠商體認到不能單靠中國大陸製造，讓台灣產業有不錯機會。

黃崇仁說，在美國的阻撓下，中國記憶體產業發展難度增高，預期在英特爾（Intel）推出新平台帶動下，下半年記憶體市況可望好轉。

黃崇仁表示，因應國際情勢發展，半導體企業要國際化，印度有意建設半導體廠，力積電過去在中國大陸有合作建廠經驗，將與印度簽訂合作協議，只是進展須視土地及人員訓練等情況而定。（編輯：林淑媛）1110111

#黃崇仁
#力積電
#台灣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族