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歐洲專利申請2023年創新高 中國件數逼近日本

2024/3/19 15:22
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（中央社慕尼黑19日綜合外電報導）歐洲專利局（European Patent Office）今天公布資料顯示，2023年接獲的專利申請案件數量創下新高紀錄，占比最多的國家是美國、德國、日本和中國。

路透社報導，歐洲專利局表示，2023年共收到19萬9275件申請，比前一年多2.9%。

根據歐洲專利局官方網站說明，中國提出的申請數量已逼近日本。圖表顯示，日本申請件數占10.8%，中國占10.4%。

從企業來看，中國華為技術有限公司連續3年提出最多申請，其次是三星（Samsung）、樂金（LG）、高通（Qualcomm）、愛立信（Ericsson）和西門子（Siemens）。

一般認為可以從專利申請件數評估企業投入多少資金在研發上。

去年向歐洲專利局提出申請件數最多的技術領域是數位通訊、醫療技術和電腦技術；成長最多的領域則是電機、儀器、能源，其中涵蓋乾淨能源技術相關的發明，例如電池等。

歐洲專利局局長康平歐斯（Antonio Campinos）在聲明中說：「這凸顯了歐洲技術市場的吸引力和歐洲產品與服務的高品質。」

他還說，中小企業提出的申請件數也是迄今最多。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1130319

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