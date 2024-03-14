學者：當前中國產能過剩 擾動國際經貿不同以往

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（中央社記者張淑伶上海14日電）中國產能過剩，被質疑向世界輸出通貨緊縮。北大學者盧鋒說，當前產能過剩在國際經貿引起的擾動是過去不曾經歷的，「出口大量增加需要國外的善意，特別需要國際合作」。

北京大學國發院經濟學教授盧鋒13日在北大國發院舉辦的兩會解讀之中國經濟的壓力與動力暨北大國發院30週年慶啓動會上，發表相關演講。

根據財新網，盧鋒表示，儘管產能過剩不是新話題，但他分析常規非高端晶片、新能源汽車、動力電池等5行業發現，不同於棉紡、家電等傳統行業，這些行業技術和資金密集度比較高，並具有全球供應鏈特點，一旦出現產能過剩，在國際經貿領域引起的擾動，與早先的水泥、煤炭等部門影響僅限於國內相比，不可同日而語。

盧鋒表示，在產業升級、鼓勵創新、疫情期間外需激增等因素作用下，中國近年製造業升級和產能擴張較快，而國內需求成長整體偏弱，因此貿易順差快速成長。

據他測算，近年來中國工業品貿易順差達到了人民幣1.5兆至1.7兆美元前所未有的規模，相當於工業部門約3成產能釋放，要依賴對外貿易順差來實現。這一方面顯示中國的競爭力很強，但是從不利角度看，是高度依賴外部市場。

他認為，產能過剩的國際協調機制部分失效。過去產能在已開發國家最先布局，隨後逐漸轉移到發展中國家，有承接、配合、退出這一自發的協調機制。然而近年主要國家出於安全考慮，投資提振某些行業，在本土形成新的產能，這也是國際經濟體系從未遇到過的問題。

他說，目前的產能過剩對國際經貿環境和關係的要求，要顯著大於以前，出口大量增加需要國外的善意，特別需要國際合作。中國應當要讓國際收支與匯率能夠保持穩定，避免出現實際匯率偏低而被動推高貿易競爭力。此外也要管理好地緣政治經濟關係。

2023年底的中共中央經濟工作會議和2024年政府工作報告指出的困難，包括「部分行業產能過剩」「外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升」。

英國金融時報2月報導，近年來，中國房地產市場疲弱、國內需求減弱，再加上人民幣疲軟，中國出口在今年會成為一股特別強大的力量。

報導指出，中國在產能過剩下，出口商品價格下降，近來出口商品價格下降的速度更是自2008年以來最快，顯示中國這個全球最大出口國開始將通縮輸出世界。（編輯：陳鎧妤）1130314