北京學者：中國電動車晶片電池 確實面臨產能過剩

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（中央社台北8日電）中國的「產能過剩」近來成為西方國家指控箭靶。儘管官方不斷反駁，但今年的「政府工作報告」即坦承「部分行業產能過剩」。而中國學者3月間更直指，中國石化原料、燃油及電動車、動力電池、非尖端晶片等產品均面臨產能過剩。

除上述產品外，存在已久、先前即曾遭西方國家指控傾銷的鋼鐵、家電、光電、多晶矽、造船等行業，產能過剩的問題至今仍然存在。

觀察者網日前報導，北京大學國發院經濟學教授盧鋒3月13日在出席該院主辦的「中國經濟觀察報告會第68期」主旨演講時，作上述表示。

盧鋒指出，中國國務院今年的「政府工作報告」中，已提到中國經濟面臨的多方面現實困難，包括「部分行業產能過剩」及「外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升」。而2023年底召開的中央經濟工作會議有關形勢研判中，也用過類似表述，可見中國高層對上述兩方面問題的重視。

他說，「產能過剩」不是中國的新問題。1990年代末，中國經濟隨著轉型深化就曾面臨較大範圍產能過剩。從21世紀初年以來的10多年中，某些產業的產能過剩問題「間歇性發生揮之不去」，相關部門則採用不同方法進行治理。

盧鋒指出，透過行業數據的蒐集和觀察、業界人士分析及媒體報導，中國出現「產能過剩」的產業，一是如乙烯等石化基礎原料；二是以傳統燃油車為主的汽車業；三是動力電池業；四是部分成熟和傳統的非尖端晶片；五是含電動車在內的新能源汽車。

除上述5種產業外，盧鋒並提到，鋼鐵、家電業多年存在的產能過剩並未消失，只是其高速發展階段已過去，且市場格局大體穩定，即使存在過剩壓力也不再引起廣泛關注；光電、多晶矽業的產能過剩雖一度緩和，但近年來又有所增加；造船業在疫情期間一度逆勢成長，但近來全球需求放緩即出現供過於求的壓力。

盧鋒針對中國汽車產業表示，21世紀以來中國汽車業高速發展，但幾年前產能擴張明顯超過需求成長，尤其是傳統燃油車在綠色轉型背景下，面臨新能源汽車爆發式成長的需求替代，面臨較大產能過剩壓力。近年來，中國汽車業整體產能利用率處於低檔，汽車銷售價格間歇性調降，從不同層面都反映產能過剩壓力。

至於新能源汽車，盧鋒指出，各界對其是否面臨產能過剩有不同見解。主流看法認為，新能源汽車處於「發展機遇期」，談不上過剩。但即使是官方也注意到，中國新能源汽車產業存在無序競爭、部分地方盲目上馬、重複建設等問題。從過去經驗看，這類現象可能成為供給過剩的前奏。

盧鋒說，考慮到新能源汽車產能擴張速度高於需求成長，不少業界人士呼籲要重視「產能過剩」風險。況且，近來新能源汽車銷量增幅與售價顯著滑落，顯示這個新興行業也需要關注供過於求的風險。

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他並針對動力電池產業表示，目前中國動力電池技術和產業化處於全球先進水平，全球前10大動力電池廠有6家來自中國。然而，快速發展也累積形成「產能過剩」壓力。已有媒體報導，目前中國動力電池產業的產能利用率低於5成，近來價格、營收及利潤增幅都見下滑。

盧鋒針對晶片指出，目前尖端晶片需求飽滿甚至緊缺，但非高端晶片業就開始面臨供給過剩壓力。中國媒體2023年底即報導，2021年全球晶片緊缺刺激了前所未有的投資，卻導致此後的晶片產能過剩壓力。成熟製程晶圓代工廠甚至已經到了「60%產能利用率保衛戰」的時刻。（編輯：邱國強/唐佩君）1130408