中美經濟工作會議 中國學者：增進交流減少誤判

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（中央社記者李雅雯台北7日電）中美經濟工作組第三次會議在北京舉行，中國學者認為，中美兩國在宏觀經濟政策領域交流溝通，對於維護雙邊和全球經濟穩定成長有積極意義，雙方增進交流可減少隔閡誤判。

中美經濟工作組第三次會議5至6日在北京舉行。央視新聞7日報導引述專家學者的意見解析這場會議代表意涵。

中國對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院教授崔凡表示，中美兩國在宏觀經濟形勢以及政策領域進行對話和溝通，這是必要的、有益的；維持兩國經濟健康成長，可以為全球宏觀經濟形勢穩定與正向發展作出貢獻。

他認為，中美雙方在這場會議上對於共同挑戰進行對話，包括20國集團（G20）財金合作機制、發展中國家債務問題等；中美雙方也各自表達了關切，例如中國關注美國對中國加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中國企業等問題。

「中美雙方通過經濟工作組這一機制進行溝通是有必要的，也是有成效的」，崔凡認為，中美經濟工作組舉行會議，對於雙方消除誤解、尋求共識、管控分歧、穩定兩國經濟關係等有積極意義。

北京大學國家發展研究院教授盧鋒表示，中美經濟工作組第三次會議在北京舉行，這場會議使雙方增進交流溝通、減少隔閡誤判；中美兩國在全球經濟治理、氣候變遷、國際金融機構能力提升和改革等問題上尚有合作的需要與可能。

盧鋒認為，中美透過這類交流各自表達關切問題，可達到減少誤判、緩和矛盾、避免摩擦升級等目的；中美兩國在北京舉行經濟工作組第三次會議，顯示雙邊經貿關係處於相對穩定和理性溝通狀態。

新華社6日報導指出，中美經濟工作組第三次會議在北京舉行，中美雙方依據舊金山會晤重要共識，在兩國宏觀經濟形勢及政策、20國集團財金合作、發展中國家債務、產業政策等議題進行了「深入、坦誠、務實、建設性的交流」。

報導提到，中國在美國對中國加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中國企業等方面表達了關切，雙方同意繼續保持溝通。（編輯：張淑伶）1130207