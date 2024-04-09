調查白蘭地傾銷被指是報復 中國部長：無關電動車

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（中央社台北9日電）中國商務部長王文濤昨天在巴黎與法國白蘭地企業和行業協會座談表示，中方對歐盟白蘭地反傾銷調查是應國內產業申請發起，不針對特定歐盟成員國，不預設調查結果，也無關電動車。

正在巴黎訪問的王文濤當地時間8日與法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）會晤。據中國商務部官網今天的消息，王文濤指出，中方對歐盟白蘭地反傾銷調查是應國內產業申請發起，不針對任何特定的歐盟成員，也不預設調查結果。

王文濤說，中方將依據中國法律和世貿（WTO）規則公開透明展開調查，充分保障利害關係方權利。

另據外電引述法國經濟財政部消息人士說，王文濤對勒麥爾表示，中國對白蘭地市場展開的調查與歐盟對中國電動車的調查無關。

王文濤表示，以抽樣方法的反傾銷調查正在進行，但這不一定會導致反傾銷關稅落地。

王文濤還說，中方願加強與法國工商界合作，促進中法經貿關係穩定發展。今年是中國「消費促進年」，消費者對優質進口產品的需求將進一步提升，歡迎法國企業積極參與，分享中國發展機遇。

法媒近日以「前所未有的緊張」形容法中貿易關係，並稱中國無法容忍歐盟執委會的兩項調查，並將責任指向法國：一項是去年9月的中國電動車補貼調查，另一項則是3日啟動的太陽能板調查。

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分析說，作為報復，北京1月也對歐洲白蘭地酒品祭出反傾銷調查，目標就是法國品牌軒尼詩（Hennessy）、馬爹利（Martell）和人頭馬（Rémy Martin），這些品牌全球銷量的30%都在中國。法國方面認為，這項調查不僅是報復手段，也有助於中國白蘭地製造商成長。

路透社日前報導說，王文濤近日赴歐訪問，試圖扭轉美歐對中方電動車產業和政策看法。他7日在法國巴黎召開「在歐中資電動汽車企業圓桌會」時強調，美歐對中方「產能過剩」的指責毫無依據，並稱中方電動車企業「不是依靠補貼取得競爭優勢」，中方將積極支持企業維護自身合法權益。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1130409