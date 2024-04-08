王文濤訪法：美歐指責中國產能過剩毫無依據

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（中央社台北8日電）赴歐洲訪問的中國商務部長王文濤昨天在法國的電動車企業圓桌會表示，中國電動汽車企業快速發展是依靠技術創新，而非補貼，「美歐等關於產能過剩的指責毫無依據」。

據中國商務部官網，王文濤7日在法國巴黎主持召開在歐中資電動汽車企業圓桌會，歐盟中國商會以及吉利、上汽、比亞迪、寧德時代等10多家企業代表與會。

各家代表介紹了在歐投資經營、應對歐盟電動汽車反補貼調查相關情況。會議針對中國企業優化全球布局、深化中歐電動汽車產業務實合作等議題進行交流。

王文濤說，中國電動汽車企業依靠持續技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭快速發展，「不是依靠補貼取得競爭優勢，美歐等關於『產能過剩』的指責毫無依據」。

他說，中國電動汽車產業的發展為全球應對氣候變遷和綠色低碳轉型作出重要貢獻，「中國政府將積極支持企業維護自身合法權益。」

王文濤進一步指出，面對外部挑戰和不確定性，企業要練好內功，堅持創新驅動，加強風險管理，重視綠色發展，與當地企業深化合作、共謀發展，堅定做全球綠色轉型的參與者和貢獻者。

外媒此前報導，王文濤此次訪問歐洲，重點之一是歐盟對中國電動車的補貼調查。歐盟對此已開始調查，藉此斷定是否需課徵關稅以保護歐洲車商，預計今年11月完成調查，但歐盟執委會可以提早實施臨時關稅措施。

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路透社日前報導，王文濤8日會與法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）舉行會議，並會見白蘭地貿易集團國家干邑產業間協會（BNIC）以及公司高層。此前中國宣布對歐洲的白蘭地展開反傾銷調查，外界視此為報復歐盟對中國電動車反補貼調查。

王文濤訪歐之際，美國財長葉倫（Janet Yellen）正訪問中國。王文濤及葉倫此次出訪都觸及產能過剩問題。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1130408