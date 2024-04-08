李強見葉倫 中國媒體：關鍵詞是穩定公平溝通

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（中央社台北8日電）針對美國財政部長葉倫在北京會見中國國務院總理李強，中國媒體分析，兩人的會面凸顯3個關鍵詞彙：穩定、公平與溝通，以尋求管控和解決雙方分歧的辦法。

北京青年報7日報導，李強當天在北京人民大會堂會見葉倫（Janet Yellen），這是兩人自去年7月7日時隔9個月後再次會見，且是2024年首名訪中的美方高官，也是拜登政府任內首名兩度訪中的部長級官員。

報導說，李強會葉倫3個重要關鍵詞值得關注。首先是「穩定」，兩人這回的會晤，著重於穩定中美經貿合作，期盼雙方經貿往來穩定、順暢、高效。

其次是「公平」，雖然代表拜登政府告訴中國，美國擔憂中國工業「產能過剩」，以及美國工人和企業遭受「不公平對待」，確實是葉倫此行的主要目的之一，但李強希望美方能客觀、辯證看待產能問題。

報導指出，李強說，希望美方與中方一道，堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，不把經貿問題泛政治化、泛安全化。

此外，李強去年7月和今年4月會見葉倫都提到溝通，期盼藉此共同找到管控分歧、解決分歧的辦法。

另據路透社報導，葉倫會見李強則說，美中需要「艱難對話」，並表示過去一年的艱難對話有助兩國關係更加穩定。

葉倫指出：「雖然我們還有很多工作要做，但我相信，在過去一年中，我們雙方的關係已經建立在更穩定的基礎上」。

她說：「這並不意味忽略雙方分歧或避免艱難的對話，而是代表我們必須明白，只有直接、坦率地溝通，雙方才能取得進展」。（編輯：曹宇帆/廖文綺）1130408