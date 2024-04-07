保5%有難度 日媒調查預測中國經濟今年成長4.7%

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（中央社台北7日電）繼世界銀行預測中國今年經濟成長率難保5%後，日本媒體公布調查預測結果4.7%；至於中國經濟復甦面臨的主要考驗，經濟學家們認為，首先是「房地產市場低迷」，其次是11月的「美國總統大選」結果。

中國國務院總理李強3月初在人大會議上發表政府工作報告，將2024年經濟目標訂在「5%左右」。

世界銀行4月1日發布東亞和太平洋2024年經濟報告，預估中國經濟成長預估4.5%，低於去年預估的5.2%，原因是因為債務、疲弱的房地產市場以及貿易摩擦。

日經中文網今天報導，據日本經濟新聞社和日經QUICK新聞，針對專門研究中國經濟的經濟學家為對象進行書面調查，得到了31人的回答，預測中國2024年實際國內生產毛額（GDP）成長率的預測平均值為4.7%。

報導指出，雖然這次調查較3個月前高出0.1個百分點，但情勢依然疲軟。調查中列舉多個選項，詢問經濟復甦面臨的課題。多數人認為最主要是「房地產市場的低迷」，其次是11月的「美國總統大選」。

在回答中，對於最大考驗是房地產不景氣這一看法基本形成共識。房地產被認為占家庭總資產的約6成，房市惡化對消費的負面影響突出。

穆迪分析公司的資深亞太經濟學者艾爾（Katrina Ell）指出由於房地產問題，對中國經濟感到悲觀的看法正在加強。

信評機構惠譽（Fitch Ratings）首席經濟學家庫爾頓（Brian Coulton）表示，仍未出現房地產價格止跌的跡象，2024年的住宅成交量最多將下降5%，成長率預期下調。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林也指出，2023年帶動中國經濟成長的消費的貢獻將受到限制，資產價格下跌導致消費意願減退，要實現5%的成長需要進一步的政策支持。

至於美國前總統川普（Donald Trump）提出對來自中國的進口商品徵收超過60%的關稅等強硬競選承諾，若在本次大選中勝出，也將為中國經濟復甦帶來不小考驗。

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安本標準投資管理（Abrdn）資深新興市場經濟學家吉霍利（Robert Gilhooly）指出，如果前總統川普當選，「存在對中國關稅大幅調高等經濟風險，人民幣貶值壓力將加強」；且中國當局表示為因應衝擊，將謀求政策彈性，認為中國將把降息和刺激經濟的政策保留到美國大選後。

光大證券策略師伍禮賢也認為，川普當選將成為中國經濟的潛在風險，有關貿易和關稅的對中國政策可能會發生變化。（編輯：唐佩君/邱國強）1130407