中媒呈現葉倫友善大媽形象 有如美中關係蜜月期

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（中央社台北8日電）訪問中國的美國財政部長葉倫，與中方針對產能過剩、補貼等談判並無具體成果。相形之下，中國官媒及網路卻對葉倫展現了截然不同的友善，從她抵達中國時樸素下機的模樣、此行所品嚐的中餐，到她與北大的淵源，呈現微妙的反差。

有中國網友形容，葉倫（Janet Yellen）這次訪問中國，中美雙方是「在親切友好的氣氛中談崩了」。而葉倫今天在北京出席記者會總結此行時就直言，美國不會接受新興產業被中國的補貼重創，就像10年前美國鋼鐵業受重創那樣，「我們見過這故事」。

鑑於葉倫在抵達中國前夕，就直指中國特定產業「產能過剩」損害美國產業，從中國駐美國大使謝鋒到中共官媒新華社，紛紛以「偽命題」及「為美國的貿易保護主義政策製造藉口」加以反擊。新華社甚至聲稱，華盛頓在其霸權受挑戰的領域，會毫不猶豫地「打著國家安全的幌子，露出貿易保護主義的獠牙」。

相形之下，在葉倫與中國官員會談以外的議題上，中國官媒及網路卻對她這次訪中，展現了截然不同的友善。其中一例，就是葉倫抵達此行第一站廣州時的模樣。不少中國網友對她背著斜背包、一手提著電腦包、另一手握著扶梯下飛機的模樣頗有好感，甚至說她「只似觀光一阿婆」，「像個來觀光的外國大媽」。

不只網友而已，上述的「只似觀光一阿婆」的描述，便被今天的澎湃新聞引用，並指葉倫「與人們印象中的西方政治菁英形象相差甚遠，卻延續了耶倫（葉倫）本人一向從簡又隨性的風格」。並指上述「阿婆」的描述，形容出她展現出來的親和形象。

報導並提到，在官方行程外同樣值得關注的是，葉倫此行伴隨的氛圍感，似乎削弱了原定話題的鋒利程度，也讓她在中國「打卡」的每一站，都頗受中國網友的關注與熱議。像是別出心裁地選擇首站落地廣州，到道地的粵菜、川菜館用餐，並與北京大學師生暢談中美經濟。

事實上，葉倫到廣州及北京的中餐館用餐，以及前往北大與師生座談等行程，部分中國媒體都有追蹤報導。這一作法，與近年來其他美國訪中官員所呈現的緊張氣氛，甚至在媒體及網路上呈現的敵對及叫罵，截然不同。

像是葉倫在廣州「陶陶居」用餐的細節，就被中國媒體報導。內容指出，葉倫一行人選擇的是套餐，同桌吃飯者共約10人，按非包廂用餐標準計算，人均約人民幣130元（約新台幣577元）。餐廳方面並表示，美國駐廣州領事館訂餐時堅持要訂大廳，採開放式用餐，希望能更多地感受用餐氛圍。

還有報導提到，葉倫去年和今年訪中，一共讓3份「葉倫菜單」走紅，還指她對賺大錢沒有興趣，卻對美食情有獨鐘，朋友們常常驚嘆她烹飪豬排的技藝，以及她發掘各地美食的敏銳嗅覺。而她日前一到北京，便直奔四川駐京辦的餐廳品嚐川菜，而她在美國經常吃的一道中餐就是「四川蝦」。

由於葉倫在1998年擔任美國總統經濟顧問委員會主任時，就曾前往北大參訪。她昨天在北大與師生座談時，北大國發院院長黃益平還特地將當時的留影列印出來，贈送給葉倫留念。

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澎湃新聞在報導中也提到，無論是對城市、美食或交流對象的選擇，顯然是經過雙方團隊「先期的精心設計」，讓葉倫此行能在官方行程之外，以不同面向加深對中國經濟政策的多方面了解。

相較於媒體及網友塑造的和善氣氛，葉倫2023年訪中時，曾在北京與6名中國女性專業人士聚餐。然而，這6名女性事後卻遭到不少極端愛國的中國民眾上網，以不堪入目的詞語謾罵。（編輯：邱國強/唐佩君）1130408