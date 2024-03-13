中國大規模推動設備及消費品舊換新 行動方案出爐

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（中央社台北13日電）為刺激消費及提振經濟，中國國務院今天印發「推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」，將實施「設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升」等4大行動，並提出5方面共20項重點任務。

這些重點任務包括：加快建築和市政基礎設施領域設備更新、支持交通運輸設備和老舊農業機械更新、展開汽車及家電產品以舊換新、推動家裝消費品換新等；並提出諸如二手車交易量較2023年成長45%，以及2027年工業、農業、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年成長25%以上等目標。

新華社報導，這一方案係貫徹落實中共中央經濟工作會議和中央財經委員會第4次會議部署，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，堅持「市場為主、政府引導」，「鼓勵先進、淘汰落後，標準引領、有序提升」。

方案宣示，將實施「設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升」4大行動，大力促進先進設備生產應用，推動先進產能比重持續提升，推動高品質耐用消費品更多進入居民生活，暢通資源循環利用鏈，大幅提高國民經濟循環品質和水準。

這項方案提出，到2027年，工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年成長25%以上；重點行業主要用能設備能效基本達到節能水準；環保績效達到A級水準的產能比例大幅提升。

同時還有，規模以上工業企業數位化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%、75%；報廢汽車回收量較2023年增加約1倍；二手車交易量較2023年成長45%；廢舊家電回收量較2023年成長30%；再生材料在資源供給中的占比進一步提升。

方案並明確5方面共20項重點任務。一是實施「設備更新行動」。推進重點行業設備更新改造，加快建築和市政基礎設施領域設備更新，支持交通運輸設備和老舊農業機械更新，提升教育文旅醫療設備水準；二是實施「消費品以舊換新行動」。展開汽車、家電產品以舊換新，推動家裝（家庭裝潢）消費品換新。

三是實施「回收循環利用行動」。完善廢舊產品設備回收網絡，支持二手商品流通交易，有序推進再製造和梯次利用，推動資源高水準再生利用；四是實施「標準提升行動」。加快完善能耗、排放、技術標準，強化產品技術標準提升，加強資源循環利用標準供給，強化重點領域國內國際標準銜接。

五是「強化政策保障」。加大財政政策支持力度，完善稅收支持政策，優化金融支持，加強要素保障，強化創新支撐。

方案最後要求，各地區、各部門要在黨中央集中統一領導下完善工作機制，加強統籌協調，做好政策解讀，營造推動大規模設備更新和消費品以舊換新的「良好社會氛圍」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130313