勒緊褲帶過苦日子 中國地方政府紛推出省錢措施

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（中央社台北24日電）中國經濟疲軟連帶影響政府財政收入，更傳出降薪及勒令繳回津貼等情事。中國官方證實，內蒙古、湖南、北京等3省區2月起相繼推出「過緊日子」具體措施，像是辦公桌椅、電腦、公務用車等還能修理及還能行駛的，都應繼續使用。

中國國家機關事務管理局官網公告，上述3地最早推出「過緊日子」措施的是北京市。北京市機關事務管理局2月間宣布推出19項具體措施，包括「充分發揮公物倉調餘補缺、資源統籌作用，力爭入倉資產數量、調劑資產數量同比（年增率）提高50%以上」。

此外還包括，「加強城區搬遷騰退房產和土地調配使用，力爭3年內解決市級機關本級租房辦公問題」，「緊盯公務用車使用效率，積極推進公務用車管理平台升級改造，全流程做好調配管理」等要求。

湖南省則在3月8日召開機關事務工作會議，並發布「關於落實黨政機關習慣『過緊日子』要求的10條具體措施」，從辦公用房、公務用車、公務接待、公共機構節能等方面作出細節規定，推動黨政機關「過緊日子」養成習慣，成為常態。

其中包括，今年湖南省本級辦公用房維修經費壓減40%；辦公區物業實行服務項目定額管理，不得超出國家標準和預算金額；除安全原因外，更新公務用車必須同時達到「使用年限超過8年」、「行駛里程超過25萬公里」的條件，仍能繼續使用的應當繼續使用。

此外還下達指標，要求今年湖南全省公共機構能源資源消費總量比去年下降3%以上。各單位要將低效閒置、超標配置的公務用車、辦公家具、辦公設備等資產，交由當地公物倉庫管理；若新增資產配置需求，應先通過機關事務部門事先審核，優先從公物倉庫調配。

內蒙古自治區機關事務管理局則在上週印發「關於進一步落實習慣『過緊日子』重要要求的實施方案」，從嚴格預算執行、規範政府採購、嚴控「三公」經費支出、降低機關日常運行成本、推進節約型機關建設、加強固定資產管理等7方面做出具體化規定，推動黨政機關「過緊日子」在機關事務系統成為習慣和常態。

這項方案規定，對項目支出實行「全流程預算績效管理」，評價結果較好的項目優先安排資金，較差者則適度扣減預算額度。且按月通報預算執行進度，連續3個月支出進度未達到最低要求且無充分理由的，其經費將被「統籌調劑使用」。

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方案更規定，辦公桌椅、電腦、印表機等辦公設備應堅持「修舊利舊」原則，能從公物倉庫調配使用者一律從公物倉庫調配；印表機、影印機等可共享的設備，一律共享使用；其他設施設備能「修舊利舊」者，修理後繼續使用，盡量減少辦公設備採購和重複配置；力爭自治區本級政府減少20%的在外租用房產，節約租金支出。

2023年12月召開的中共中央經濟工作會議，提出「黨政機關要習慣過緊日子」的要求。中國財政部長藍佛安今年1月在提到當前經濟財政形勢時說，要在落實「過緊日子」要求上下功夫，「可以省的錢都省下來，不該花的錢一分都不亂花，集中財力辦大事」。（編輯：邱國強/周慧盈）1130324