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中國人2023年買金飾創新高 2024年不樂觀

2024/2/3 18:07
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（中央社台北3日電）儘管黃金價格飆升，中國人2023年金飾消費達人民幣2820億元（約新台幣1.24兆元），創歷史新高，居全球第一。不過專家分析，因為金價過高、經濟放緩等因素，今年金飾消費面臨挑戰。

澎湃新聞報導，2023年全球黃金需求創近13年新高，中國金飾消費金額也創歷史新高。

世界黃金協會1月31日發布「全球黃金需求趨勢報告」指出，全球範圍來看，2023年黃金需求4899噸，為2010年以來的最高數據。

報告顯示，儘管國內金價飆升17%，但中國大陸境內金飾總需求仍達630噸，年增10%；2023年金飾消費金額達2820億元，創歷史新高。

不僅中國大爺大媽們狂買金飾，據騰訊新聞，中國人民銀行（央行）連續14個月增持黃金，累計增加287噸。截至2023年末，中國官方黃金儲備達2235噸，占總儲備資產的4.3%。中國央行的購金量也居世界第一。

展望2024年中國市場黃金消費，世界黃金協會中國區董事總經理王立新表示，2024年國內金條和金幣的需求或將持續保持旺盛。央行的持續購金態勢以及潛在的地緣政治和經濟不確定性可能會繼續為2024年的金條與金幣銷量提供助力。

不過他研判，考慮金價居高不下和收入增長可能放緩的情況，2024年的金條與金幣銷量或難與2023年持平。

王立新並指出，2024年中國金飾需求或將面臨挑戰。雖然春節假期前的傳統銷售旺季可能促使第一季金飾需求表現亮眼，但全年的消費仍可能會因金價上漲、經濟增長放緩以及婚慶用金需求減弱（人們認為2024年不宜結婚）而面臨挑戰。

他提到，2023年第4季中國金飾消費低於預期，主要就是因為金價短期上漲太快。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1130203

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