中國詐欺猖獗 嫌犯偽造紅頭文件招搖撞騙

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（中央社台北19日電）中國不僅電信詐騙猖獗，國家安全部今天更透過微信公眾號發文說，據近期線報，破獲不肖分子利用偽造政府單位公文（紅頭文件）詐騙的典型案件，並稱假冒政府公文是不可碰觸的紅線。

據中國百度百科，「紅頭文件」並非法律用語，向來是一般民眾對各級政府機關（多指中央一級）下發，帶有大紅字標題和紅色印章文件的俗稱，雖然效力低於法律、行政法規和規章，但也具有普遍約束力。

中國媒體界面新聞今天報導，中國國安部指出，不久前家住南方某城市的市民李先生接獲一則微信，附圖是一張「中華人民共和國國家安全部」鮮紅公章文件的影印本。

訊息內容稱，「老闆您好，我們有個投資民族資產的新項目，投資收益高，還有國家安全部的紅頭文件做保證，絕對放心！」

國安機關隨即據線報循線逮捕嫌犯，經查證果然所謂的投資項目根本子虛烏有，犯嫌廣傳的紅頭文件也是純屬偽造，目的就是藉此詐欺騙財，全案仍在偵辦中。

報導說，國安部指出，公文、證件、印章是公家機關依法行政的重要憑證，偽造國安單位公文不僅是違法犯罪，若以此招搖撞騙更是不能碰觸的紅線。

報導引述「中華人民共和國刑法」規定，偽造、變造、買賣或盜竊、搶奪、毀滅國家機關公文、證件、印章者，可視情節輕重處3年以上10年以下有期徒刑、拘役、管制或剝奪政治權利並處罰金。

若是冒充國家機關工作人員招搖撞騙，同樣可視情節輕重處3年以下10年以上有期徒刑、拘役、管制或剝奪政治權利；至於冒充公安警察者，依照前款規定從重處罰。

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不僅冒用公文行騙在中國猖獗，電信詐騙也是如此。中國新聞周刊曾報導，安溪現今淪為中國電信詐騙大本營，甚至有整個村都在搞「電詐」，還有專門的「詐騙培訓學校」。

另據中國媒體證券時報旗下官方帳號e公司今年初報導，總部位於中國深圳市的跨國製藥上市集團海普瑞，旗下子公司因遭遇電信詐騙，損失達人民幣9184萬元（約新台幣4億元）。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130319