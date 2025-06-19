小琉球改壓工程完成供電倍增 迎暑假旅遊旺季

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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）小琉球遊客量連年破百萬人次，台電去年起在小琉球進行「全島改壓（22.8kV）工程」，日前完成試運轉；完工後小琉球供電量可增加1倍，確保暑假旅遊旺季供電無虞。

小琉球觀光人潮增加，遊客量連年百萬人次，帶動電力需求成長，最高用電負載屢刷新紀錄，去年6月晚間更因瞬間負載量過高，導致全島大停電1小時。台電屏東區處去年起在小琉球進行「全島改壓（22.8kV）工程」，12日完成試運轉，今天舉行謝土典禮。

台電屏東區處長饒祐禎表示，去年起進行琉南線與琉北線配電系統供電壓，改為22.8kV改壓工程，完工後可使小琉球供電量增加1倍，小琉球電力設施將全面升級，感謝小琉球民眾忍受改壓過程不便；同時也感謝屏東縣長周春米、小琉球鄉長陳國在及各民代支持，才能順利完成改壓工作。

當地民宿洪姓老闆表示，小琉球觀光逐漸興盛，對穩定電力的需求也變得更重，過去曾遇突發停電，對旅客來說是一種不便，也影響服務品質與評價；近年台電對小琉球電網線路升級改善，業者有明顯感受到差異，可以更放心安排空調、照明與餐飲等服務。

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台電屏東區處發布新聞稿表示，從民國112年開始規劃改壓工程，將供電電壓從11.4kV提升到22.8kV，這也是台電公司離島首宗改為22.8kV電壓供電工程，從去年4月開始施作，工期達14個月，工程分為南北2工區同步進行，投入上千人力，總計更新高低壓電纜約37萬公尺、開關及變壓器設備574具。

台電屏東區處指出，其中管路開挖施工最為困難，由於小琉球地質多為珊瑚礁岩，施工器具及材料都須仰賴船運運輸，工程時間與成本均高於一般地區，且為順利完成系統改接，今年4月起再動員區處技術人力，進行圖資與現場設備逐一核對，並量測所有設備電流值，確認完成供電系統關聯性各項事前整備，以確保暑假前完成改壓目標。（編輯：陳仁華）1140619