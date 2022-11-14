台海局勢緊張 德國總理：目標是確保情勢不致升溫

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（中央社記者侯姿瑩新加坡14日專電）德國總理蕭茲上任後今天首訪新加坡，拜會星國總理李顯龍，兩人在會中談及區域情勢等議題。對於台海緊張局勢，蕭茲回應表示，「我們努力的目標是確保情勢不會升溫」，出現衝突。

繼出訪越南後，蕭茲（Olaf Scholz）今天訪問新加坡，星國外交部表示，這是他上任以來首度訪星。蕭茲在新加坡總統府接受官方歡迎儀式後，隨後拜會星國總統哈莉瑪（Halimah Yacob）及李顯龍，會後並與李顯龍舉行聯合記者會。

兩人記者會致詞都提及在會中談論了區域及國際議題，包括俄烏戰爭、印太緊張情勢等。李顯龍強調，像是新加坡與德國這樣理念相近的夥伴需要合作因應亞洲、歐洲面臨的共同挑戰，「我們將持續在聯合國主導的多邊架構下行動，捍衛、強化以規則為基礎的國際秩序，提倡和平、穩定與合作」。

蕭茲指出，兩人也針對俄羅斯入侵烏克蘭對全球造成的影響交換意見。他強調，「俄羅斯必須立即停戰、撤出軍隊，準備進行和平談判」。

他說，會中還討論了近期的印太情勢發展，恐有升溫風險。「我們相信，最好的路徑是強化夥伴關係」，避免單向依賴，「這不是要我們脫勾，而是要維持可信賴、強韌的供應鏈」。

有媒體問及，若台海情勢升溫，德國將如何因應？蕭茲回應表示，「我們努力的目標是確保情勢不會升溫」，出現衝突。他先前與中國國家主席習近平會面時也說過這點，「我們很清楚表明，不希望看到發生這樣的發展」。

蕭茲表示，各國堅持持續以規則為基礎的秩序來決定國與國之間的關係發展，至關重要，這對自由航行是如此，對遵守聯合國海洋法公約亦是如此。

他說，同樣道理也適用各國間的經濟關係；德國樂見與東協國家合作的機會。

在美中競爭加劇、全球地緣政治緊張之際，20國集團（G20）領袖峰會明天起在印尼峇里島舉行。備受全球矚目的「拜習會」今天先行登場，這是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，與習近平的首場面對面會談。

媒體問及對G20峰會的期待，李顯龍表示，G20會議將觸及所有艱難的問題，包括氣候變遷、全球經濟、安全等議題。他不認為在任何議題上會有突破，但希望對未來發展的方向能有共識。

他相信，在一些傷腦筋的議題上，達成共識將會非常困難，「但我們接受這樣的情況」。

李顯龍指出，在地緣政治議題上，問題正在惡化，「我們必須取得進展」，有些會在G20會議上處理，有些是在場邊會議。他認為，拜、習的雙邊會可能會比G20會議本身能處理的問題更重要。

但他也相信，領導人聚在一起互動、了解彼此的觀點將有助應付當前的問題，期望能藉此取得進展。

蕭茲表示，目前很難預期G20的成果，「我們正盡力在全球關注的焦點議題上達成共識」，包括氣候變遷、經濟發展及俄烏戰爭等。

此外，被問及與中國脫鉤的看法，蕭茲回應表示，反對中國與世界經濟脫鉤。德國相信全球化為世界帶來許多進展、讓更多人成為中產階級。

他說，「我們不應毀掉它帶來的好處」，同時強調，全球化代表不只是著重一個國家，而也看向其他國家。

蕭茲結束新加坡訪問後，接著將前往峇里島出席G20峰會。新加坡外交部指出，李顯龍應G20輪值主席國印尼邀請，也將出席峰會。（編輯：韋樞）1111114