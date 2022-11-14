德國副總理：中國入侵台灣將造成災難性後果

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（中央社記者林育立柏林14日專電）德國副總理哈柏克在新加坡警告，中國入侵台灣將造成災難性後果，「全世界都在看」；他還強調德國正努力分散供應鏈和市場，減少對中國的依賴。

在新加坡出席德國業界會議的德國副總理暨經濟部長哈柏克（Robert Habeck）13日接受「德國之聲」（Deutsche Welle）訪問時表示，從俄國出兵烏克蘭看到區域衝突可導致全球性的混亂，中國如入侵台灣將造成更大的災難，這絕對要避免，「我希望中國知道全世界都在看」。

針對德國經濟過於依賴中國的問題，哈柏克說，德國正從俄國侵略烏克蘭學到教訓，將觸角伸到其他地區，避免原物料過度依賴單一供應商。

不過，德國尤其大企業對中國市場高度依賴，例如福斯汽車（Volkswagen，中國稱大眾汽車）賣出的車高達4成在中國，一旦中國入侵台灣，西方聯手對中國制裁，德商將不免受到牽累。

對此，哈柏克說，對福斯、巴斯夫（BASF）、BMW這些在中國大手筆投資的德商來說，制裁影響當然很大，德國政府正檢討海外投資擔保政策，規定單一市場上限，鼓勵企業分散市場。

哈柏克強調，德國跟美國不一樣，無意與中國脫鉤，仍想與中國維持貿易夥伴關係。

不過，德國「對與中國的愚蠢貿易沒興趣」，政府上下現在都清楚中國的風險，「過去政治人物總是說，中國是我們的未來和市場」，可見政策調整的幅度有多大。（編輯：陳惠珍）1111114