選前一週衝刺 綠著重10激戰區、藍回歸陸軍組織戰

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（中央社記者王承中、葉素萍台北20日電）九合一選舉26日投票，選戰進入最後黃金週，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等民進黨要角，輔選重點在北北基桃竹苗等10個激戰區；國民黨則回歸陸軍及組織戰，盼透過持續性的掃街、口耳傳播，確保支持者在投票日當天出來投票。

選舉倒數6天，今天是選前超級星期天。民進黨台北市長候選人陳時中陣營下午在台北舉辦「疼惜台北、為愛而走」遊行，黨主席蔡英文在終點北市府前廣場助陣；桃園市長候選人鄭運鵬晚間在中壢舉辦「延續五星光榮 黃金勝選之夜」，蔡英文、賴清德、基隆市長林右昌等大咖都將到場。

民進黨內評估，目前有基隆市、台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、南投縣、澎湖縣、彰化縣、雲林縣等10個激戰區。

民進黨內人士說，選前黃金週，蔡英文、賴清德、蘇貞昌配合中央黨部規劃，預期再跑一輪激戰選區；選前之夜，大咖們分進合擊，賴清德預計從中彰投出發，一路往北，其他要角集中在雙北、桃園等北台灣。

桃園市是民進黨「重中之重」，鄭運鵬陣營在黃金週期間，從20日起連6晚舉辦晚會，21日在平鎮邀請賴清德站台，22日在內壢；23日在楊梅，將有蘇貞昌到場；24日在八德的晚會，蔡英文、桃園市長鄭文燦等人助陣 ；25日的選前之夜，蔡英文也會出席。

選舉進入倒數1週，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬20日公布選前大型造勢晚會場次，將連6晚舉辦，且集中在南桃園。中央社記者葉臻攝 111年11月20日

選前之夜，陳時中陣營已拿到總統府前凱道以及競選總部前北平東路的路權。陳時中競選總幹事吳思瑤今天受訪指出，選前之夜地點將二擇一，還在安排規劃。

吳思瑤說，台北是全台灣最重要一戰，代表的是首都圈1000萬人共同治理願景，最大場當然就在這裡，總統、副總統都會趕回台北；對於黃金週黨內要角輔選行程，民進黨中央今天說，確定後會再正式公布。

在國民黨方面，國民黨高雄市長候選人柯志恩今天下午在高雄舉辦「高雄奇蹟，人民作主」團結大會，國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜及國民黨桃園市長候選人張善政到場支持；晚間，國民黨將在新北市舉辦「新莊大團結」造勢活動。

針對未來5天的選前最後衝刺，國民黨內人士表示，這次選舉，多數國民黨執政縣市長都是拚連任，最後一週時間，將著重在陸軍及組織的部分，一個縣市都不放棄；除各地候選人持續掃街，並透過口語傳播、一個拉一個方式，確保支持者在投票日當天都會出來投票。

在選前之夜部分，國民黨文傳會主委洪孟楷向中央社記者表示，黨中央將全力協助包含六都在內的各縣市選前之夜，由於各地選前之夜的造勢時間相近，會出現搶人大作戰，黨中央會出面協調，盡可能讓每個場地，都有最適合的來賓幫忙助講，拉抬聲勢。（編輯：林克倫）1111120

爭取連任的國民黨籍澎湖縣長賴峰偉（前左2）20日在國民黨主席朱立倫（前左）等人陪同下，前往馬公北辰市場進行地毯式掃街，爭取選民支持。中央社 111年11月20日

前高雄市長韓國瑜（右2）20日陪同國民黨嘉義縣長候選人王育敏（右3）車隊掃街，進行選戰最後階段衝刺，盼爭取更多選民支持。中央社記者黃國芳攝 111年11月20日