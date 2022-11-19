民進黨盼翻轉中台灣 呼籲終結黑金產業升級

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「翻轉中台灣、團結大勝利」中彰投苗聯合造勢晚會19日晚間在台中登場，民進黨台中市長候選人蔡其昌登台呼籲，改變的風已經吹起，請市民朋友一起用選票守護台中。中央社記者蘇木春攝 111年11月19日

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（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中19日電）選前黃金週，民進黨籍台中、彰化、南投、苗栗縣市長候選人今天在台中同台，希望終結黑金、產業升級，中彰投苗共同合作，翻轉中台灣，一起拚、一起走、一起贏。

「翻轉中台灣、團結大勝利」中彰投苗聯合造勢晚會今天在台中市太原夜市登場。民進黨籍苗栗縣長候選人徐定禎、彰化縣長候選人黃秀芳、南投縣長候選人蔡培慧、台中市長候選人蔡其昌同台齊聚，力拚翻轉中台灣。

首先登場的徐定禎表示，因女兒幫忙輔選，他被封為新國民岳父。但苗栗是個被詛咒的地方，72年沒有政黨輪替過，27年縣議會沒有刪過縣府預算，一黨執政的下場，苗栗的財政破產、建設停滯、福利縮水，被貼上「苗栗國」標籤，他的使命就是撕下標籤，告別黑金政治。

黃秀芳細數了彰化縣目前的概況，人口流失、彰化勞工薪水是全台最低，她承諾要讓產業升級、恢復敬老禮金，將人才留在彰化，每個鄉鎮都有公共托嬰中心、長照據點、共融公園等，彰化在她的帶領下能大步向前走。

來自南投的蔡培慧則說，南投要改變、要進步、要終結黑金，她推薦自己從高二開始，半工半讀一路念到博士，但她的對手卻在投資八大行業，呼籲民眾可以換黨做做看。將來，她規劃與台中之間的交通串聯，邀請廠商到南投設廠等。

蔡其昌以沙啞的聲音說，身為台中人感到很驕傲，台中有山、有海、有機場、有港口，也是發展國防工業很重要的城市，台中是台灣向前走最重要的引擎。目前台中的社宅被賣，捷運路線、站點被更改，虐童案頻傳，空氣品質未改變，塞車問題嚴重。「改變台中的風已吹起」，呼籲大家用選票守護台中的未來。（編輯：謝雅竹）1111119

選戰倒數時刻，「翻轉中台灣、團結大勝利」中彰投苗聯合造勢晚會19日晚間在台中盛大登場，民進黨籍南投縣長候選人蔡培慧登台呼籲選民用選票終結黑金、改變家鄉。中央社記者蘇木春攝 111年11月19日

「翻轉中台灣、團結大勝利」中彰投苗聯合造勢晚會19日晚間在台中登場，民進黨籍彰化縣長候選人黃秀芳在場承諾，要讓彰化產業升級、留住人才，帶領彰化向前行。中央社記者蘇木春攝 111年11月19日