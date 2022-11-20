選前之夜是否合體韓國瑜 張善政：團隊還在規劃

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國民黨桃園市長候選人張善政（中）20日上午前往中壢區成功市場掃街拜票，他說，對中壢選民的支持度絕對有信心，沒有問題。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月20日

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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）國民黨桃園市長候選人張善政今天表示，昨晚「北北基桃竹竹苗大團結拚勝選」晚會相當成功，他對中壢選民有信心。至於選前之夜是否合體前高雄市長韓國瑜，他說，團隊還在規劃。

張善政上午前往中壢區成功市場掃街拜票，他接受媒體聯訪，對於昨晚舉辦的「北北基桃竹竹苗大團結拚勝選」黃金週晚會，他覺得相當成功，並感謝所有參與的縣市長候選人，國民黨主席朱立倫、黨籍立委及市議員候選人，整個北台灣團結在一起，民眾也很嗨。

張善政指出，這次桃園的選舉的確是重中之重，不但凸顯桃園的重要性，也凸顯為什麼國民黨把他徵召出來，讓他能幫大家一起把桃園變成藍天，他對中壢選民的支持度絕對有信心，沒有問題。

記者詢問，如何看待昨天的造勢活動號稱有3萬人參與，但主持人立委洪孟楷在台上宣稱有5萬人。張善政說，「我對人數沒有看法」；從空拍照片可以看到場子都已擠滿，甚至擠到外面的馬路無法容納更多人，不管是3萬、5萬，重點是民眾的支持度已經沒有話講。

記者又問，下午將南下為國民黨高雄市長候選人柯志恩助選，並合體韓國瑜。張善政表示，在智庫時，柯志恩是執行長，他擔任副董事長，雙方搭配得非常好。柯志恩是個非常有能力的人，希望把柯志恩的能力及長處再次介紹給高雄民眾。

對於記者詢問是否再與韓國瑜合體造勢，張善政指出， 團隊還在規劃。（編輯：管中維）1111120