北北基桃造勢 朱立倫：台灣民主不是民進黨作主

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）選前黃金週，國民黨今天舉辦北北基桃聯合造勢活動，黨主席朱立倫表示，26日是大家決定未來的日子，台灣的民主是人民作主，不是民進黨作主；民進黨，不做事、雙標，就是要讓人民下架。

九合一選舉26日投票，國民黨在選前黃金週的今天，在桃園市舉辦北北基桃市長候選人聯合造勢活動，鞏固團結氛圍拉抬選情；現場擠滿熱情支持者，主辦單位還加放座椅，讓民眾可在外圍觀看。

活動首先邀請國民黨新竹市長候選人林耕仁、苗栗縣長候選人謝福弘、尋求連任的新竹縣長楊文科到場造勢，朱立倫上台牽起3位候選人的手，向民眾懇託；而在基隆市長候選人謝國樑、台北市長候選人蔣萬安、桃園縣長候選人張善政、新北市長侯友宜進場時，現場情緒達到最高點，民眾高喊「北北基桃全壘打」。

朱立倫在致詞時表示，26日是台灣民主的關鍵日子，是大家決定未來的日子，台灣的民主是人民作主，不是民進黨作主。一個政黨操控媒體、擁有所有行政資源，結果變成高端黨，害死多少民眾；同時也變成弊案黨，弊案連連，提名抄襲的候選人，是個挺抄襲的抄襲黨，更嚴重的是，還是最典型的雙標黨。

朱立倫指出，民主政治是選賢與能，選會做事、選學經歷好的候選人，國民黨在北北基桃有民眾最肯定、最強母雞侯友宜，讓大家看到什麼是好好做事情；基隆提名謝國樑，有專業、能力且深耕基隆，是最好的基隆市長候選人。

朱立倫說，台北市提名蔣萬安，年輕、是大家未來的希望，充滿國際觀、遠見，比起另外一位落跑、挺高端的指揮官，相信蔣萬安才是最好的首都市長；桃園則有學經歷最高、能力最強的張善政，是桃園人走進世界，世界走進桃園最好的市長。

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朱立倫強調，選舉最後的關鍵，請大家證明台灣的民主是挺善良、挺會做事的人，挺國民黨北北基桃的市長候選人，要告訴民進黨，不做事、雙標，就是要讓人民下架。

此外，國民黨立法院黨團總召曾銘宗也率領黨團成員到場站台。曾銘宗說，民進黨在疫情嚴峻時阻擋疫苗，這個政府不顧人命關天，拜託大家26日用手中神聖一票，教訓民進黨，讓國民黨的候選人，帶領大家走向更美好的未來。（編輯：林克倫）1111119