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北市長選舉人數202萬人 較上屆減逾13萬張票

2022/11/21 13:50（11/21 14:13 更新）
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台北市選委會公告今年台北市長選舉人人數共202萬6769人，較上屆選舉減少13萬7386人。（中央社檔案照片）
台北市選委會公告今年台北市長選舉人人數共202萬6769人，較上屆選舉減少13萬7386人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市選委會今天公告台北市長選舉人人數共202萬6769人，較上屆選舉減少13萬7386人；18歲公民權修憲複決案投票權人人數為203萬1146人，其中最多人居住在大安區。

台北市選舉委員會今天公告，111年地方公職人員選舉人人數及18歲公民權修憲複決案投票權人人數。

選委會指出，市長選舉部分，選舉人人數為202萬6769人，較上一屆市長選舉216萬4155人減少13萬7386人，主因為人口流失。里長選舉人人數則為200萬7018人。

憲法修正複決案部分，投票權人人數為203萬1146人，其中最多人居住在大安區、22萬3677人，內湖區也有22萬986人，接著依序為士林區、文山區、北投區、中山區、信義區、松山區、萬華區、中正區、大同區及南港區。

此次市議員選舉人人數為202萬853人，第1選區（北投、士林）41萬3790人、第2選區（內湖、南港）31萬1073人、第3選區（松山、信義）31萬9364人、第4選區（中山、大同）27萬1792人、第5選區（中正、萬華）26萬2278人、第6選區（大安、文山）43萬492人、第7選區（平地原住民）7178人、第8選區（山地原住民）4886人。（編輯：李亨山）1111121

#憲法
#台北市選委會
#選舉人數
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