馮賢賢馮光遠挺基進 籲返鄉投票及支持18歲公民權

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（中央社記者王揚宇台北21日電）近20位跨學術、NGO組織的學者專家與社會知名人士，包括前公視總經理馮賢賢、媒體人馮光遠今天召開記者會，向社會推薦台灣基進，號召民眾26日返鄉投票，並支持18歲公民權修憲複決。

台灣基進主席陳奕齊說，選戰已到最後關頭，基進在全台灣宣講，只為讓台灣基進的理念能夠實現，希望大家能用選票支持最堅定抗中，站在台灣主體性守護台灣聲音的台灣基進。

台獨聯盟主席陳南天表示，呼籲大家支持台灣基進，讓台灣基進堅定的理想能繼續下去，也讓世界看到台灣人的決心。

台灣基督長老教會牧師陳明輝指出，台灣基進一路以來非常辛苦，但相信基進所有成員、支持者都很清楚知道，台灣是台灣人世代生存的土地，所以願為台灣犧牲打拚。

前公視總經理馮賢賢認為，一個正常國家需要正常的政黨環境與忠誠於國家的反對黨，眼前只有台灣基進是這項選擇。此外，她感受到基進為公共事務付出不求回報的努力，也希望提名24席、女性幾乎占一半的基進加油。

媒體人馮光遠表示，台灣基進是首個全數簽署不投降承諾書的政黨，萬一戰爭發生，市長是民防領導者，更需要議員監督，分一票給基進並不為過。（編輯：翟思嘉）1111121