向高端求償？ 薛瑞元：民眾有法律依據即可

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）高端公司若未在10月底前完成保護效益報告補件，EUA恐失效。衛生福利部部長薛瑞元今天說，尚未收到資料；而賠償是高端與民眾間的問題，有法律依據即可，國際認證跟審查EUA無關。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業持續，高端疫苗爭議不斷。衛福部長薛瑞元下午出席醫療奉獻獎頒獎典禮，並在會前接受媒體聯訪時針對高端提交保護效益報告補件議題表示，尚未收到，但補件期限10月底也還沒到。

有媒體提到民進黨立委高嘉瑜認為，接種高端疫苗民眾必須補打疫苗，高端應免費提供PCR採檢或補償，也呼籲中央流行疫情指揮中心向高端求償。薛瑞元則說，求償是高端跟民眾之間的問題，有相關法律依據即可。

外界質疑衛福部審查高端緊急使用授權（EUA）時，未考慮後續國際認證問題。薛瑞元強調，國際認證跟EUA無關，民眾是因為有出國需求才補打，並非每個打高端的人都要補打。（編輯：張芷瑄）1111022