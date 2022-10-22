更多編輯台推薦新聞：
金鐘獎第57屆戲劇類直播看這裡 多視角一次掌握
娛樂

金鐘獎第57屆戲劇類直播看這裡 多視角一次掌握

黃子佼奪金鐘盼傳承張小燕風範 與Lulu師徒情緣自300字報告
娛樂

黃子佼奪金鐘盼傳承張小燕風範 與Lulu師徒情緣自300字報告

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
「良辰吉時」摘金鐘迷你劇集獎 用黑色幽默探討生死議題
首頁 / 生活
國產疫苗
新聞專題
國產疫苗4/300
首頁 / 生活

向高端求償？ 薛瑞元：民眾有法律依據即可

2022/10/22 19:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北22日電）高端公司若未在10月底前完成保護效益報告補件，EUA恐失效。衛生福利部部長薛瑞元今天說，尚未收到資料；而賠償是高端與民眾間的問題，有法律依據即可，國際認證跟審查EUA無關。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業持續，高端疫苗爭議不斷。衛福部長薛瑞元下午出席醫療奉獻獎頒獎典禮，並在會前接受媒體聯訪時針對高端提交保護效益報告補件議題表示，尚未收到，但補件期限10月底也還沒到。

有媒體提到民進黨立委高嘉瑜認為，接種高端疫苗民眾必須補打疫苗，高端應免費提供PCR採檢或補償，也呼籲中央流行疫情指揮中心向高端求償。薛瑞元則說，求償是高端跟民眾之間的問題，有相關法律依據即可。

外界質疑衛福部審查高端緊急使用授權（EUA）時，未考慮後續國際認證問題。薛瑞元強調，國際認證跟EUA無關，民眾是因為有出國需求才補打，並非每個打高端的人都要補打。（編輯：張芷瑄）1111022

薛瑞元
虛擬健保卡推廣 薛瑞元：累計約38萬人申請 接種高端民眾赴日補打疫苗方案 最快19日出爐
高嘉瑜
確診者能否投票 陳時中：時間越接近可以越明朗 民間版防制性私密影像修法 增24小時內下架制
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
入境日本買單PCR？高端證實有幾個方案在討論