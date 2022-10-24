高端補件繳交大限將至 薛瑞元：還沒收到資料

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高端疫苗已繳交保護效益報告，但還有部分資料須補件，衛福部食藥署要求10月底前完成，才能開會審議。圖為高端疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）高端疫苗已繳交保護效益報告，但還有部分資料須補件，衛福部食藥署要求10月底前完成，才能開會審議，補件繳交大限將至，但衛福部長薛瑞元今天上午表示，目前還沒收到。

薛瑞元今天上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會就「台灣疫苗緊急採購授權使用相關法制，及高端疫苗採購違失、股價異常波動調查進度、未來施打與屆期銷毀規劃、各國入境規定疫苗認可現況與台灣配套因應措施、賠（補）償機制研議等總檢討」進行專題報告。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業持續，高端疫苗爭議不斷，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝17日曾表示，高端公司已於今年7月依限繳交國內外疫苗保護效益報告予食藥署，因食藥署要求高端補充相關資料，補件期限為10月底前，完成審議後將提出相關報告對外說明。

薛瑞元今天上午在立法院衛環委員會前接受媒體聯訪，被問及媒體人黃光芹指出高端原預計2022年中完成二期臨床試驗，但食藥署去年5月突然介入，因指引要求高端照規範進行，才打亂原本的期程，對此，薛瑞元表示，這是一個誤會。

薛瑞元進一步說明，臨床試驗期間，只要繳交期中報告後，就可以此申請緊急授權（EUA），不一定需要臨床試驗完全結案。高端二期臨床試驗最近才結案，但法規並未強制要求結案報告出爐需公布，所以高端相關臨床試驗報告不一定會公布。

莫德納及BNT的BA.5次世代雙價疫苗文件陸續繳交完畢，預計最快23至29日之間舉行緊急使用授權（EUA）審查，EUA審查完畢後，一旦通過後，就會儘速安排進貨。是否安排今天開會討論，薛瑞元表示，確切會議日期尚未決定。（編輯：張銘坤）1111024