藍籲高端直接補貼PCR費用 綠批什麼都只想到發錢

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（中央社記者王揚宇台北25日電）高端宣布免費提供接種者赴日PCR檢測，有國民黨立委建議應直接補貼檢測費，減少民眾不便。民進黨立委羅致政今天說，發錢是奇怪作法，重點是要解決民眾需要，國民黨不要為反對而反對。

依日本現行防疫規定，入境者須打滿3劑列入WHO緊急使用清單（EUL）疫苗或檢附PCR陰性證明，但高端疫苗不在清單內；高端24日宣布，將與全國北、中、南各一家醫療院所合作，自10月28日起至年底，免費提供PCR檢測，服務接種高端疫苗並規劃前往日本的民眾。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政等人今天召開記者會，有媒體詢問，高端提供免費PCR檢測，但有國民黨立委建議，應該直接發新台幣3500元檢測費，不該讓民眾跑來跑去。

羅致政指出，高端作為一個負責任的企業，願意免費提供PCR，這是好的，叫高端給錢反而是很奇怪的作法，國民黨不要為反對而反對，解決人民需要才是關鍵，而不是花錢了事，這是不對的。高端還是有一定的免疫力存在，而且從健康角度來說，這當然是有效的疫苗。

民進黨立委許智傑說，國民黨什麼都只想到要發現金，應該思考如何協助有赴日需求的民眾；目前只有北高2機場飛日本，北中南3個PCR檢測點應該足夠。

許智傑表示，如果依照國民黨建議，沒有出國的民眾也請領3500元篩檢費，國民黨屆時會不會質疑政府亂花錢；他也建議可延長PCR檢測時間到明年3月，更能解決民眾赴日打疫苗的問題。（編輯：謝佳珍）1111025