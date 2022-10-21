侯友宜：確診者投票 中選會可參考國外案例

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，中央選舉委員會應該參考國外的例子，確保COVID-19確診者的投票權利。

新北市長侯友宜今天上午主持「歡樂耶誕城」的記者會，接受聯訪時被問到，號次抽籤由選辦代抽為2號的看法。他說，號次抽籤抽中2號，這是幸運號碼，也將繼續打拚，希望市民的鼓勵與支持。

他舉起手比出V字形的2號手勢，以台語說出，「侯我為2侯侯做代誌」的諧音，強調代表著「讓我好好為你做事情的精神。

對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者在這次選舉中是否可以投票的議題，侯友宜表示，除了選舉，還有18歲公民投票權複決，選舉是人民基本權利，中央選舉委員會應該在保障人民權利下，鼓勵大家投票。

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侯友宜說，全世界也有許多其他國家針對確診者的投票行為，有方法克服，建議中選會參考國外各項例子與場地布置、動線規劃，克服投票，讓人民可以站出來投票。

他說，大家為這塊土地努力，都是期待下一代更好，為了讓選舉辦公室政治實習生，在年輕時就可理解公民投票與投票的重要性，多一些學習與知悉公共事務，因此，今天的號次抽籤由選辦年輕人前往。至於選舉前的請假議題，一切依照中選會的規定辦理，（編輯：李錫璋）1111021