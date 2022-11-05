高端疫苗效益分析遭疑來源 莊人祥：疾管署做的

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外界質疑高端疫苗保護效益分析資料來源，疫情指揮中心發言人莊人祥5日重申，那是衛福部疾管署因應公共衛生需求，針對所有疫苗效益所進行的分析。圖為施打後的高端疫苗空瓶。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）外界質疑高端疫苗保護效益分析資料來源，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天重申，那是衛福部疾管署因應公共衛生需求，針對所有疫苗效益所進行的分析，不是只有高端。

衛生福利部食品藥物管理署日前舉行高端疫苗保護效益評估專家會議，專家會議一致決議認同高端疫苗符合疫苗保護效益。中央流行疫情指揮中心昨天公布有關高端等COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗對中重症、死亡的保護效益分析表。

台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰今天在臉書質疑，高端疫苗的研究報告是用國民的身分證字號串檔案分析，沒關係的研究者根本無法拿到，高端分析者要有每個人的身分證字號才能分析，把政府手上的檔案都用身分字號去串在一起，才能得到各家疫苗保護力的結果。

指揮中心發言人莊人祥下午接受媒體聯訪表示，昨天已說過，這是衛生福利部疾病管制署為公共衛生，需要了解整個疫苗接種效益所做的報告，「我們沒有給高端任何東西」。

莊人祥說，並不是因為高端要求才做，而是分析整個國內、所有接種3劑疫苗效益，高端疫苗的保護效益只是其中一部分。至於是否為高端保護效益評估的主要依據，他不清楚，但例如英國也是由政府進行資料分析，美國則因為不像台灣有身分證，主要是醫院合作分析電子病歷。

莊人祥強調此前也做過類似分析，以了解接種2劑、3劑的疫苗效益，最新這份接種3劑報告是在10月底前完成，後續因食藥署召開高端疫苗保護效益評估專家會議，疾管署也應邀到會中報告。

莊人祥重申，本來像這樣的分析，要政府或好幾家醫院合作才可能完成，高端確實有來申請相關資料，疾管署認為不適合提供沒有給，且疾管署是針對所有疫苗進行分析，不是只有高端。（編輯：陳政偉）1111105

（指揮中心提供）