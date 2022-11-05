王必勝：高端第3期試驗跟保護效益評估是兩回事

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）高端疫苗爭議不斷，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，第3期臨床試驗跟保護效益評估是兩回事，政府依標準合法給予高端緊急使用授權（EUA），強調這款疫苗已完成階段性任務。

王必勝今天在臉書上表示，要釐清一些疑問，高端疫苗有做幾個第3期臨床試驗，其中最重要的是世界衛生組織（WHO）的團結試驗，其是傳統多國多中心隨機對照試驗，高端疫苗也是全球目前唯一納入團結試驗的疫苗。

王必勝說，現在的進度是在等WHO分析資料及發布報告，「並非沒有做或沒有通過」。如果通過，那高端疫苗可以依據完整的臨床試驗結果向台灣或其他國家申請正式藥證。這當然由該公司自行決定如何發展。

至於11月3日衛生福利部食品藥物管理署召開的專家會議，王必勝表示，這是審查高端疫苗的保護效益，這是去年核准高端疫苗緊急使用授權（EUA）時的但書，要在1年後提出保護效益報告。

王必勝說，當然「保護效益」如果由真實世界資料的大數據來評估，是比臨床試驗的結果更有效力的。高端疫苗確認了符合保護效益，就是維持EUA的有效性而已。

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王必勝指出，「第3期臨床試驗」跟「保護效益評估」是兩回事。政府依據訂定標準合法給予高端疫苗EUA，並提供國人選擇施打，以提升對抗COVID-19保護力。現在也以科學證據證明，高端疫苗是安全有效的疫苗。

王必勝說，但由於疫苗政策已經沒有要再採購單價疫苗，且所餘的高端疫苗也將屆效，「所以我們認為這款疫苗已經成功的完成階段性任務」。事實證明政府及指揮中心發展國產疫苗的政策是正確的。（編輯：張芷瑄）1111105