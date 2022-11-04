高端保護效益獲肯定 蘇貞昌：台灣有能力研發疫苗

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（中央社記者賴于榛台北4日電）高端疫苗昨天獲專家會議認可有保護效益，行政院長蘇貞昌今天說，昨天會議檢視高端疫苗整體保護效益報告等數據資料，顯示接種高端有效避免中重症與死亡，台灣有能力研發出保護力比擬國外的疫苗。

衛福部食藥署昨天舉行高端疫苗保護效益評估專家會議，會中根據高端所繳交資料及醫學中心資料庫數據比對分析，顯示高端疫苗對於預防中重症、死亡具有保護效益，因此會議中投票，一致決議高端疫苗符合疫苗保護效益。

蘇貞昌下午透過臉書指出，昨天的會議是檢視高端疫苗整體保護效益報告、醫學中心資料庫分析報告、全國性預防接種資訊管理系統、傳染病通報系統資料庫的數據資料等，顯示接種高端疫苗有極為顯著的保護力，能有效避免中重症與死亡。

他表示，以全年齡同樣打3劑疫苗來比較，相對於未打疫苗者，高端疫苗對死亡的保護力高達90.3%、避免中重症效果高達91.4%，與莫德納和輝瑞BNT效果類似。

蘇貞昌說，台灣不只在疫情初期就可以向國外捐贈口罩及醫療防護裝備，也有能力研發出保護力比擬國外大廠的疫苗，要為台灣人感到驕傲，也對台灣的生醫研發技術更有信心。（編輯：謝佳珍）1111104