傳化痰藥降低確診死亡率 羅一鈞：實證基礎不足

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國內有醫師指出COVID-19確診者使用化痰藥可降死亡率。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（圖）提醒，相關實證不足。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬、陳婕翎台北16日電）國內有醫師指出COVID-19確診者使用化痰藥可降死亡率。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，相關實證不足，民眾勿搶購，以免影響慢性肺部疾病者用藥權益。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情未歇，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰近日在網路上引用一篇國外研究，指出確診者使用化痰藥NAC可減少4成死亡率，更提到這款藥物在台灣相當便宜。此言論一出，民眾開始採購，甚至有藥局開始出現缺貨現象。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，化痰藥是否會降低COVID-19死亡率，實證基礎還不足夠；現階段民眾瘋搶，可能影響到其他肺部疾病患者或長期使用化痰藥者，希望民眾不要再到藥房搶購這款藥物，該醫師已再度澄清有些地方不是描述很好、今天也道歉，提醒民眾不要搶藥、囤藥。

羅一鈞說，國際上對於化痰藥、伊維菌素等市面上容易取得的藥物，在小規模或地區性研究會有醫師提出建議，以化痰藥而言現在有不少醫療臉書粉專提供資訊，但這個藥物沒有足夠證明可降低COVID-19死亡率，請大家用藥時或醫療人員在分享訊息時都要謹慎。

指揮中心指揮官陳時中表示，不管是醫師說還是專家說，都僅只在專業討論中來說，關於新知、新藥，對社會大眾說時就要謹慎，可能專家只是在向大家報告新知，但如果沒有證明，放在公眾平台，會以為是專業人士的宣導，但很多時候只是新知討論過程。（編輯：張雅淨）1110516