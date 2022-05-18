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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包2/266

0+7新制師生原則不到校 特殊情況可例外

2022/5/18 15:04（5/18 15:19 更新）
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教育部指出，考量校園是高度密集場所，教職員生自主防疫期間仍以不到校為原則，特殊情況可例外。圖為台北市永吉國中學生下課後陸續步出校園。（中央社檔案照片）
教育部指出，考量校園是高度密集場所，教職員生自主防疫期間仍以不到校為原則，特殊情況可例外。圖為台北市永吉國中學生下課後陸續步出校園。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北18日電）指揮中心放寬COVID-19居隔規定，完整接種3劑疫苗者，改採「0+7」新制。不過教育部指出，考量校園是高度密集場所，教職員生自主防疫期間仍以不到校為原則，特殊情況可例外。

中央流行疫情指揮中心17日起放寬居家隔離規範，已完整接種3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，免居隔並採7天自主防疫，但自主防疫期間若需外出，須有2天內快篩陰性證明。

教育部17日發函給各級學校指出，考量校園是高度密集場所，在「0+7」新制下，教職員工生在自主防疫期間，仍以不到校為原則。不過部分媒體報導，有大學教授認為指揮中心都已放寬，只要快篩陰性就能出門，不能到校很奇怪。

民主進步黨籍立委鄭運鵬今天在立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議審查時也說，應該開放自主防疫期間師生到校上學，否則政策放寬就沒有意義。

教育部主任秘書廖興國今天接受媒體聯訪表示，適用「0+7」的教職員工生仍以不到校為原則，但若有特殊狀況，例如教授要顧實驗室、教職員須辦理招生等重大業務，在無症狀的前提下，仍可到校。

教育部在17日的公函也提到，教師在居家隔離期間，如果仍可居家辦公或線上教學，就不用請假；如果身體不適，則可請防疫隔離假（居隔期間）、自主防疫假（自主防疫期間）等，遺留課務由學校協助安排代課。（編輯：張芷瑄）1110518

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