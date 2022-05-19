高雄高中以下學校、幼兒園 5/23起暫停實體課1週

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高市府昨宣布高中以下學校、幼兒園自下週一23日停課至25日，補習班則於本週六21日實施。市長陳其邁今天表示，因應疫情升溫，停課時間將延長至7天，居家遠距教學到29日。

高雄市政府昨天宣布高中以下學校、幼兒園下週23日至25日改採居家遠距教學，補習班則於21日至25日實施。陳其邁下午出席COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議，宣布考量疫情升溫，停課時間從3天延長至7天。

陳其邁表示，由於中央流行疫情指揮中心評估疫情即將達最高峰，經跟各地縣市政府討論，為讓校園群聚風險降到最低，依專家會議建議，決議自下週一23日起停課時間延長至7天，直到29日；補習班則從21日停課到29日，改為居家遠距教學。

教育局長謝文斌說明，高中以下學校、公立幼兒園及課照中心從下週一23日起暫停實體課程，改採線上教學至29日。期間家長若無法照顧孩子，學校、幼兒園及課照中心也須提供基本照顧服務。至於非營利、準公、私立幼兒園則自主決定暫停實體課程日期。

衛生局簡任技正潘炤穎說，高雄今天扣除轉銜案件，共新增確診6504例。其中，密切接觸者4977例、居隔期間陰轉陽1093例、新案疫調中232例、外縣市旅遊史161例、特定娛樂場所41例。

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另外，針對家中有小朋友確診如何就醫，陳其邁也說明，高雄市7日起就有快篩陽小兒科特診，家長可帶小孩前往高雄榮民總醫院、高雄長庚醫院、高醫大附醫、義大醫院、聯合醫院、國軍高雄總醫院左營分院、阮綜合醫院、市立岡山醫院、部立旗山醫院等9家醫院附設小兒特診就醫。

若確診幼兒出現「發燒不退48小時以上」等緊急醫療需求，陳其邁提醒家長趕緊自行開車或撥119帶小孩前往義大醫院、高雄長庚醫院、高雄市立聯合醫院、高雄榮民總醫院、高雄市立小港醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院等6間醫院掛急診。（編輯：孫承武）1110519