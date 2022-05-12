九宮格匡列爭議多 潘文忠：縣市及學校可彈性

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（中央社記者陳至中台北12日電）教育部日前宣布，國高中改匡列COVID-19確診者座位周邊「九宮格」的同學，但縣市有不同作法。教育部長潘文忠今天說，縣市和學校可因疫情狀況，有不同的彈性措施。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部8日起調整停課標準，國高中不再全班停課，改採確診者座位九宮格同學放3天防疫假，連日來引發許多討論。台北市、新北市、台中市等縣市陸續宣布，仍採較為嚴格的防疫措施。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會做雙語教育、本土語言教育專案報告，會前接受媒體聯訪表示，當初訂出的標準，就有考量區域、個別學校特殊性，給予縣市、學校彈性的空間。

潘文忠表示，目前整體防疫措施，是希望逐步走向正常生活，由指揮中心專家小組討論後做出建議。中央訂出共同的規範，如果遇到個別殊異的狀況，可由縣市、學校斟酌。

中國國民黨籍立委林奕華質詢時幽默地說，「九宮格」是數學素養題，如果班上有一個學生確診、9人快篩陽性，算下來全班只有4人能上課，「這樣意義在哪？」

潘文忠解釋，九宮格的規範，有考量國高中疫苗覆蓋率較高，但也有更大的前提，因應學生互動的不同狀況，賦予彈性調整的空間，「疫情不會各縣市一模一樣，各校一模一樣」。

林奕華追問，校長是否有權力依照學校狀況，決定防疫假匡列的範圍。潘文忠說：「當然可以。」（編輯：管中維）1110512