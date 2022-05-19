台南高中以下23日起暫停實體授課一週

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（中央社記者張榮祥台南19日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）即將迎來高峰，台南市長黃偉哲今晚宣布，台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23日至29日全面暫停實體授課，改為線上教學。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會原先僅宣布國中小學23日至27日停止實體授課，今晚再擴大涵蓋高中、公立幼兒園、補習班和課照中心，日期是23日至29日。

台南市政府發布新聞稿指出，若各校所在區域未受疫情影響，得經防疫專責小組決議，維持現行實體授課方式。家長如無法照顧或其他原因，學校、幼兒園及課照中心須提供子女到校學習的基本照顧服務。非營利、準公共及私立幼兒園則授權園方自主決定暫停實體課程方式和日期。

黃偉哲表示，台南疫情較其他五相對安全，且陸續啟動各項防疫措施，但近日疫情變化劇烈，有自北部蔓延到南部的趨勢，專家評估下週可能是疫情高峰，他和部分縣市長討論後決定擴大線上遠距教學，避免群聚，降低染疫風險。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，家中無平板電腦和無線網路學生，可向學校申請借用，教育局也會同步啟動國小1年級至4年級公版直播教學課程規劃，提供任課教師、學生和家長多元線上學習資源。

至於市府預定5月27日至6月14日接種輝瑞兒童疫苗，因配合全市高中以下暫停實體課程，施打日期延到5月30日至6月17日。（編輯：唐聲揚）1110519