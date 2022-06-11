快篩到貨逾2億劑 實名制6/13起取消單雙號限制

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台灣向國外採購與徵用的快篩試劑已到貨逾2億劑，13日起將取消快篩實名制購買單雙號限制。圖為台北市大同區1間藥局販售實名制快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北11日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣向國外採購與徵用的快篩試劑已到貨逾2億劑，國內產能也提升，因此6月13日起將取消快篩實名制購買單雙號限制。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處於高原期，民眾使用家用快篩試劑需求持續且快篩試劑貨源充足，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布13日起取消快篩實名制單雙號限制，民眾可自行依需求選擇購買日期。

陳時中說，指揮中心4月28日起實施快篩實名制，並於6月6日起實施第2輪，同時增加藥局販售份數，只不過先前因貨源不夠充裕，因此比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流。

陳時中指出，目前指揮中心向國外採購與徵用的數量已到貨逾2億劑，且國內廠商製造產能也提升，國內快篩試劑已經相當充足，因此自6月13日起，取消購買單雙號限制，民眾可自行依需求選擇購買日期。

陳時中表示，目前快篩試劑實名制在全台4826家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所販售，持有健保卡或居留證的民眾都可購買，每輪每人可買1份，每份5劑新台幣500元。（編輯：張芷瑄）1110611