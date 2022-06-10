富樂快篩疑「C線」異常沒出現 高雄急回收10萬劑

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎（左）10日表示，接獲台中市衛生局通知，富樂牌（Flowflex）快篩試劑疑有測試線與品管線同時沒出現的問題，經查高雄約有10萬劑左右同批號庫存，部分已發放，目前未接獲民眾反應異常，但慎重起見，11日起開放民眾可換發新快篩試劑。右為高雄市長陳其邁。中央社記者曾以寧攝 111年6月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）富樂牌快篩試劑疑似發生異常，應該都要出現的品管線（C線）未出現，高市府今天表示，此批號高雄有10萬劑，部分已發放，目前無接獲異常回報，明起可到衛生所換新試劑。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會。衛生局簡任技正潘炤穎說明，快篩試劑使用時，滴下檢體15分鐘後，品管線（C線）應該都要出現，若測試線（T線）有出現就是檢驗陽性。

但潘炤穎指出，今天接獲台中市衛生局通知，富樂牌（Flowflex）快篩試劑COV2025056批號疑似有測試線與品管線同時沒出現的問題。目前高雄有使用同批號試劑，但未接獲異常狀況；市府上午也緊急對庫存抽樣，沒有相同問題，但為求慎重、負責，還是全數收回換發。

潘炤穎說，異常的批號是COV2025056，生產日為2022年2月7日，2024年2月6日到期。民眾若有獲衛生局發放這批試劑，明天起到30日前，可憑未使用的試劑，或持已使用試劑的卡夾、外盒擇一，到高雄市關懷包得來速或衛生所，兌換新的試劑。

屏東有15歲確診少女居家照護期間在家死亡，媒體詢問高雄如何避免相同情況。高雄市衛生局長黃志中說，這名少女同時有罹患高風險慢性疾病，高雄處理上會列入高關懷對象，由醫護人員每天關懷，中間若有發生症狀改變、連絡不到情況，就會啟動緊急照顧。

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國民黨高雄市議員李雅靜今天在臉書發文質疑市府COVID-19快篩試劑採購開標過程，網站資訊疑似有投標、得標廠商不同問題。黃志中說明，因公共工程委員會網站改版過程中系統出現錯誤，誤植廠商名稱，目前已經修正，投標、得標的是同一個廠商。

中央流行疫情指揮中心今天宣布高雄新增9864例，高市府表示，其中有境外移入、系統重複通報及改判19例，整體較昨天減少，但仍處高原期，盛行率已達近10%。國高中第3劑疫苗已開始接種，目前有32校接種完成，無不良反應通報。（編輯：郭諭儒）1110610