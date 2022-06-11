購買逾6萬劑富樂快篩劑 台東縣府：和高市不同批號

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東縣政府陸續購買6萬5000劑的美國「富樂」品牌快篩劑，台東縣衛生局強調，東縣府購買的和高雄、台中出現異常的快篩劑雖然同品牌但不同批號，民眾可安心使用。

高雄市和台中市購買的美國富樂牌快篩試劑疑似發生異常，應該都要出現的品管線（C線）未出現。台東縣政府購買同樣品牌的快篩劑發放給長者和第一線防疫人員。

昨天台東縣長饒慶鈴親自前往發放現場，關心發放情況，有民眾發現台東縣政府所發放快篩劑，為台中、高雄市發放「檢測異常」同品牌「富樂」快篩、引發疑慮。

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台東衛生局昨深夜在臉書貼出公告，近日台中市、高雄市購買美國富樂品牌快篩試劑，批號「COV2025056」出現檢測異常狀況，衛生局立即針對所購買同品牌檢查，確認所採購的富樂試劑無「COV2025056」相同批號，衛生局也做試劑檢測，相關檢測都正常，試驗皆可呈現品管線-C線」，民眾可安心使用。

昨天發布的台東COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況，累計至昨天，確診數2萬1348名，縣府採購6萬5000劑家用抗原快篩試劑，將發放給社區關懷據點、部落文化健康站、警消及衛生所等第一線防疫人員，並表示國中小師生也可向教育處申請，孕婦亦可至縣內原定期產檢院所領取。（編輯：黃世雅）1110611