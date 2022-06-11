富樂快篩疑「C線」異常 高市府：檢調介入了解

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高雄市長陳其邁（左）在市府疫情記者會中表示，11日因為統計了1.5天的累積量，各縣市確診數都比較多；近日高雄專責病房維持約50%空床率，沒有發生入院比出院的多的情況，醫療量能充足。中央社記者曾以寧攝 111年6月11日

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）富樂牌快篩試劑批號COV2025056疑似品管線異常，高市府急回收。高市府今天表示，將由中央主管機關釐清調查是否有品管瑕疵、或是攙偽問題，檢調也正介入了解相關事實。

高雄市、台中市政府購買的美國富樂牌（Flowflex）快篩試劑疑似發生異常，有品管線（C線）未出現問題，高市府緊急追回異常試劑。

高雄市政府今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，出現異常的批號，共有10萬劑已陸續配發至市府各單位，其中部分已送至民眾手上。今天起民眾可到38區衛生所、「關懷包得來速」更換，截至中午為止共收回換發約5500劑。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，富樂牌是由代理商在今年5月取得許可代理輸入，台中市在5月中旬採購，高雄市在5月中下旬採購。

潘炤穎說，目前抽驗發現COV2025056批號中，確實少部分有品管線無法顯示情況；同廠牌其它批號，抽驗沒有異常、效能正常。

潘炤穎指出，中央主管機關將進行釐清調查此批號快篩試劑是否有品管瑕疵、或是攙偽問題。目前據市府瞭解，檢調也正介入了解相關事實。

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高雄市政府表示，中央流行疫情指揮中心今天公布從10日0時至11日中午12時高雄新增1萬3047例確診個案，其中有24例為境外移入、系統重複或改判。盛行率達10.17%，但還是處於疫情高原期。

高雄市長陳其邁指出，今天因為統計1.5天的確診累積量，各縣市確診數都比較多。近日高雄專責病房維持約50%空床率，沒有出現入院比出院多的情況，醫療量能充足。（編輯：戴光育）1110611