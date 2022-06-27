6/27本土2萬8489例 增91人死亡、205例中重症

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北27日電）指揮中心宣布，國內今天新增2萬8489例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增加中重症205例，其中91人死亡；另境外移入個案新增91例。（編輯：管中維）1110627

疾管署詳細新聞稿說明如下：

指揮中心表示，今日新增之28,489例本土病例，為13,450例男性、15,022例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市（4,008例）、高雄市（3,888例）、新北市（3,679例）、桃園市（2,774例）、臺南市（2,503例）、彰化縣（2,026例）、臺北市（2,025例）、屏東縣（1,174例）、雲林縣（879例）、苗栗縣（798例）、新竹縣（749例）、新竹市（603例）、嘉義縣（602例）、南投縣（590例）、宜蘭縣（485例）、花蓮縣（453例）、基隆市（372例）、嘉義市（349例）、臺東縣（276例）、澎湖縣（163例）、金門縣（76例）、連江縣（17例）。

指揮中心指出，今日新增91例本土病例死亡個案，為57例男性、34例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、59例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月11日至6月24日，死亡日期介於5月11日至6月24日。

指揮中心說明，今日新增91例境外移入個案中，為54例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（4例）、韓國、泰國、土耳其及新加坡（各1例）移入，另83例感染國家調查中。入境日介於今年6月15日至6月26日。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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