BA.5首例社區感染源疑同住母親 匡列者1人有症狀

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）國內昨天出現首例BA.5本土社區感染病例，這名20多歲女性疑遭家人傳染釀二度染疫。指揮中心今天表示，感染源疑似為同住母親，並匡列其7名同事採檢中，其中1人有症狀、曾確診。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天接受媒體聯訪表示，匡列這名20多歲女性的5名密切接觸者，包括1名友人及4名同事，PCR採檢結果皆為陰性。

莊人祥表示，這名20多歲女性感染源頭疑似為同住的媽媽。針對個案同住媽媽的職場，也匡列同事共7人接受PCR採檢，結果尚未出爐，其中1人有症狀、之前曾確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前沒有看到外擴跡象。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨天下午在疫情記者會中表示，國內新增首例Omicron BA.5本土社區感染病例，為北部一名20多歲女性，曾接種3劑COVID-19疫苗，近半年無出入境紀錄，個案在5月中曾確診並康復。

羅一鈞指出，由於個案同住父母於7月3日、7月5日陸續快篩陽性確診，個案7月5日起也出現流鼻水等症狀，7月6日快篩陽性並到醫院進行PCR採檢確診，通報為重複感染，經病毒基因定序13日確認感染BA.5，高度懷疑為一起家庭群聚。（編輯：陳政偉）1110716