迎戰2022 民進黨18位縣市長選將全代會同台拚勝選

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民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，今年主軸為「團結台灣、顧好未來」，為年底九合一選舉造勢，18名縣市長被提名人首度同台造勢。中央社記者徐肇昌攝 111年7月17日

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北17日電）民進黨今天召開全代會，亦是今年首波大型造勢活動，現場除感謝醫護與行政團隊，並細數執政成績、分享重大政策成果；壓軸是18位縣市長參選人登台展現大團結氣勢，黨主席蔡英文強調，「我們有信心，要打贏這場選戰」。

甫加入民進黨的前副總統陳建仁，首度以民進黨員身分參與全代會；副總統賴清德日前赴日參加日本前首相安倍晉三喪禮，尚在自主健康管理期間、未出席。前總統陳水扁也現身全代會，但未發言，預計投完票就離開。

民進黨全代會下午在台北國際會議中心舉行，今年主軸是「團結台灣、顧好未來」，開幕式首先向黨旗致敬；過去多由男性黨工擔任舉旗手，今年首度加入女性旗手，是一亮點。

隨後的「感謝台灣」橋段，邀請醫護團隊代表到場接受致意，並鼓掌感謝行政團隊。行政院長蘇貞昌以「顧好台灣：執政成績說明」進行15分鐘報告，他拿著招牌撞球桿，細數執政成果。

全代會上還播放「為台灣顧好下一代」影片，由多名行政首長及立委，分享過去幾年政府完成多項重大政策的感想。

開幕式的壓軸，是由蔡英文與2022年被提名縣市長參選人新北市長提名人林佳龍、台北市長提名人陳時中等人，以及現任執政縣市首長與蘇貞昌一同上台，展現大團結氣勢。

蔡英文在台上逐一向黨代表介紹各縣市長被提名人時強調，「我們有信心，要打贏這場選戰」；而在全代會舉行前，蔡英文被媒體問到對年底選舉有無信心時，比出大拇指。

民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，今年主軸為「團結台灣、顧好未來」，為年底九合一選舉造勢。身兼民進黨主席的總統蔡英文（前左6）與行政院長蘇貞昌（前右6）率縣市長參選人呼口號。中央社記者徐肇昌攝 111年7月17日

民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，18名縣市長被提名人首度同台造勢，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右2）與行政院長蘇貞昌（前右）為參選人加油打氣。中央社記者徐肇昌攝 111年7月17日

蔡英文表示，民進黨推出的縣市長參選人，都是從政經驗豐富，有國際視野，更有地方服務的熱忱，最重要的是，還有百分百的執行力，能夠扛起民進黨執政的「會做事」招牌。

她表示，這一次，民進黨做了最充足的準備，拿出最好的政績、提出最強的候選人，就是要贏得人民最大的支持。唯有勝選，改革的理想才能落實；唯有勝選，執行力才有展現的機會。

民進黨全代會通過的大會宣言指出，面對年底九合一選舉，要團結所有希望家鄉進步、努力為台灣付出的台灣隊友，一同推薦「會做事戰隊」的候選人們，讓國家能夠持續前進。

在臨時提案部分，民進黨面對年底大選已提名18縣市，新竹縣、澎湖縣、金門縣、連江縣尚未完成提名，有黨代表在全代會臨時提案，呼籲金馬離島人選不缺席。

對此，民進黨秘書長林錫耀表示，民進黨原則上會盡量在每個縣市提出最優質、最適當、最好的人選，金門馬祖會積極找尋最適當的人，但權責在中執會；會議主席蔡英文最後裁示，將此臨時提案交中執會參考辦理。

另有黨代表提案，建議調升國民年金老年給付金額，但因事涉行政部門及立法部門權責，全代會轉請民進黨立法院黨團參酌。

民進黨全代會並通過仲裁委員名單，包括：張政雄、郭吉仁、陳櫻琴、郭麗珍、洪偉勝、廖福特、黃帝穎、翁國彥、連元龍、劉士豪、尤伯祥；廉政委員名單，包括：范光群、張富美、陳榮隆、王茂雄、魏千峯、劉初枝、薛智仁、黃智鴻、邱駿彥、林良榮、姚孟昌。

民進黨全代會隨後將改選黨內權力核心中常委、中執委、中評委，這也是今天的重頭戲，選舉結果預計晚間出爐。（編輯：林克倫）1110717