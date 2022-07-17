民進黨30席新任中執委出爐 高閔琳抽籤搶進執會

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北17日電）民進黨今天召開全國黨員代表大會，權力核心30席中執委、11席中評委改選結果晚間出爐，前民進黨主席卓榮泰催生的「民主活水」首次搶進中執會；菊系高閔琳與湧言會趙天麟同票數，最後抽籤，由高閔琳出線。

民進黨今天舉行兩年一度的中執委、中常委和中評委黨職改選，由於結果攸關黨內權力改組，且牽動2024年總統大選布局，黨內各派系嚴陣以待，全力固票、拉票。

依據黨章規定，全國黨員代表大會選出30位中執委，30位中執委再互選10人為中常委。也就是說，3席中執委可以選出1席中常委；中評委則由全國黨員代表大會選出11人。

中執委選舉應選30席，但今年登記35席，在黨中央協調下，最後是31票搶30席。高閔琳與趙天麟同票，最後抽籤決定，高閔琳勝出。

前民進黨主席卓榮泰與前黨秘書長羅文嘉催生的「民主活水」，今年首度搶進中執會，由立委洪申翰辦公室顧問許菡芸取得中執委。

民進黨中執委30席名單包括，泛新潮流林俊憲、潘孟安、陳世凱、許淑華；陳菊系統的邱俊憲、高閔琳、簡煥宗；鄭文燦系統的呂林小鳳、黃世杰。

正國會陳茂松、陳啟能、王義川、林右昌、曾姿雯、陳亭妃；英系黃承國、蘇治芬、陳淑華、彭佳芸、蔡易餘、郭再欽；湧言會王定宇、李妍慧、紀桂珠（蘇震清支持）；蘇系彭成龍、蘇巧慧、鄭美娟（柯建銘系統）；綠色友誼連線何志偉、林益邦；民主活水許菡芸。

30席票選中執委稍後將再互選出10席中常委。

中評委當選11人名單，許文獻（正國會）、陳坤榮（鄭文燦系統）、林宜瑾（新系）、林寶興（正國會）、賴瑞隆（新系）、管碧玲（英系）、李偉智（黃偉哲系統）、呂孫綾（蘇系）、王博程（綠色友誼）、黃文益（湧言會）、陳文治（新系）；11席中評委稍後將推舉出主席。（編輯：謝佳珍）1110717